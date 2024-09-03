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В Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности с 1 января 2025 года

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 16:46 Фото: Zakon.kz
Минтруда подготовило постановление правительства "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года", сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2025 года производится повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5% от размера получаемых социальных выплат.

Постановление будет введено в действие не ранее 1 января 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного робсуждения до 19 сентября.

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