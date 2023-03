Елена Рыбакина: Я немного разозлилась, когда уступала в счете

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!



Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина на стадии полуфинала турнира Miami Open-2023 была сильнее Джессики Пегула – 7:6, 6:4, рассказали в пресс-службе WTA.

В свою очередь третья ракетка мира Джессика Пегула не скрывает, что огорчена своей игрой. Но времени на обиды нет, она готовится к будущим турнирам.

В финале Miami Open Рыбакина встретится с победительницей другого полуфинала, который состоится вечером 31 марта. Там играют Петра Квитова (Чехия) – Сорана Кирстя (Румыния).

