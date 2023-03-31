Елена Рыбакина: Я немного разозлилась, когда уступала в счете

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после завершения полуфинала турнира WTA 1000 Майами прокомментировала свою победу над третьей ракеткой мира, американкой Джессикой Пегула, сообщает Zakon.kz.

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Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина на стадии полуфинала турнира Miami Open-2023 была сильнее Джессики Пегула – 7:6, 6:4, рассказали в пресс-службе WTA.

"Сегодня я играла лучше, когда проигрывала в счете. Затем, думаю, все делала правильно. Просто, возможно, не хватало энергии. Может быть, я немного разозлилась, когда уступала в счете. Так что пыталась подтолкнуть себя. Я по-настоящему рада. Честно говоря, этого даже не ожидала. Когда приехала на данный турнир, для меня все складывалось достаточно тяжело, особенно в первых матчах. Поэтому не думала, что буду в финале. Я счастлива и горжусь собой. Спасибо всем, кто меня поддерживал". Елена Рыбакина

В свою очередь третья ракетка мира Джессика Пегула не скрывает, что огорчена своей игрой. Но времени на обиды нет, она готовится к будущим турнирам.

"Дойти до финала в Майами – здорово, но сегодня я разочарована, потому что у меня было так много шансов выиграть сет и посмотреть, смогу ли я еще набрать обороты. Поэтому я расстроена, что не смогла это сделать. В целом, это был хороший турнир, не могу быть слишком разочарована, идем дальше". Джессика Пегула

В финале Miami Open Рыбакина встретится с победительницей другого полуфинала, который состоится вечером 31 марта. Там играют Петра Квитова (Чехия) – Сорана Кирстя (Румыния).

Sunshine after the rain...? ☀️🌧️



Elena Rybakina gets past Pegula and is one win away from the Sunshine Double!!



Will face Kvitova or Cirstea in the #MiamiOpen final on Saturday 🔜 pic.twitter.com/LmS0nc9Jkt — wta (@WTA) March 31, 2023

За выход в финал данных состязаний Рыбакина заработала 662 360 долларов (297 174 437 тенге). А если Елена сумеет завоевать трофей в Майами, то обогатится чеком на 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков. А с ней и возможность стать шестой ракеткой мира.



Также казахстанская теннисистка стала рекордсменом в нескольких номинациях WTA-Tура.