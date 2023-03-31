В США директор профсоюза полиции продавала фентанил из дома

Исполнительный директор профсоюза полиции Калифорнии, предположительно, управляла наркогруппой из своего дома и использовала свой рабочий компьютер и счет для заказа и распространения опиоидов и других наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Джоанн Мариан Сеговия, которая работала в Ассоциации офицеров полиции Сан-Хосе с 2003 года, обвинили в попытке незаконного ввоза синтетического опиоида под названием фентанил валерил.

По словам властей, в случае вынесения обвинительного приговора ей грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

64-летняя женщина якобы получила по меньшей мере 61 посылку в свой дом из разных стран – включая Китай, Канаду и Индию – в период с октября 2015 года по январь 2023 года. По словам обвинителей, посылки метили как "пищевые добавки, свадебные подарки, косметику, шоколад", чтобы замаскировать наркотики.

Агенты Национальной безопасности узнали об операции Сеговии во время расследования деятельности наркосети в Индии. Женщину арестовали 13 марта после того, как следователи изъяли в Кентукки посылку, адресованную ей.