Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В США директор профсоюза полиции продавала фентанил из дома

суд США Фото: pixabay
Исполнительный директор профсоюза полиции Калифорнии, предположительно, управляла наркогруппой из своего дома и использовала свой рабочий компьютер и счет для заказа и распространения опиоидов и других наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Джоанн Мариан Сеговия, которая работала в Ассоциации офицеров полиции Сан-Хосе с 2003 года, обвинили в попытке незаконного ввоза синтетического опиоида под названием фентанил валерил.

По словам властей, в случае вынесения обвинительного приговора ей грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

64-летняя женщина якобы получила по меньшей мере 61 посылку в свой дом из разных стран – включая Китай, Канаду и Индию – в период с октября 2015 года по январь 2023 года. По словам обвинителей, посылки метили как "пищевые добавки, свадебные подарки, косметику, шоколад", чтобы замаскировать наркотики.

Агенты Национальной безопасности узнали об операции Сеговии во время расследования деятельности наркосети в Индии. Женщину арестовали 13 марта после того, как следователи изъяли в Кентукки посылку, адресованную ей.

Читайте также

В Астане за взятки осуждены предприниматели и должностное лицо госаудита

Изнасилование второклассника в Алматинской области: подозреваемые заманили газировкой и чипсами

В Жанаозене две женщины подрались на детской площадке

Данияр Кунафин
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Казахстан, Кентау
Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
44 школьника попали в больницу, отравившись запахом духов
44 школьника попали в больницу, отравившись запахом духов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления