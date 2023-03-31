Астанчан предупредили о зеленой воде из-под крана
Фото: pixabay
В пресс-службе "Астана-Теплотранзит" выступили с предупреждением. Как сообщили Zakon.kz в компании, в столичных квартирах из кранов потечет зеленая вода.
В сообщении отмечено, что 8 апреля "Астана-Теплотранзит" будет вводить в теплосети органический краситель "флуоресцеина натрия".
Таким образом, компания планирует выявлять потери сетевой воды через:
- скрытые дефекты трубопроводов,
- неплотности запорной арматуры водоподогревателей и тепловых сетей потребителей,
- хищения сетевой воды на производственные и бытовые нужды.
Если жители и гости столицы обнаружат из-под крана горячего водоснабжения утечки зеленой воды, стоит сообщить в:
- службу "ikomek 109",
- диспетчерскую службу АО "Астана-Теплотранзит": 77 12 00, 77 12 11,
- диспетчеру службы наладки (в будни: 8:00-12:00, 13:00-17:00) по телефону:
79 88 97 – район Есиль,
79 21 60 (вн. 102) – районы Сарыарка/Байконыр,
77 12 92 – район Алматы/Байконыр.
Ранее в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о снижении подачи питьевой воды в Астане. В ГКП "Астана су арнасы" объяснили причины перебоев с подачей питьевой воды и рассказали, когда проблема будет решена.
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