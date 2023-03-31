Астанчан предупредили о зеленой воде из-под крана

В пресс-службе "Астана-Теплотранзит" выступили с предупреждением. Как сообщили Zakon.kz в компании, в столичных квартирах из кранов потечет зеленая вода.

В сообщении отмечено, что 8 апреля "Астана-Теплотранзит" будет вводить в теплосети органический краситель "флуоресцеина натрия".

Таким образом, компания планирует выявлять потери сетевой воды через:

скрытые дефекты трубопроводов,

неплотности запорной арматуры водоподогревателей и тепловых сетей потребителей,

хищения сетевой воды на производственные и бытовые нужды.



Если жители и гости столицы обнаружат из-под крана горячего водоснабжения утечки зеленой воды, стоит сообщить в:

службу "ikomek 109", диспетчерскую службу АО "Астана-Теплотранзит": 77 12 00, 77 12 11, диспетчеру службы наладки (в будни: 8:00-12:00, 13:00-17:00) по телефону:

79 88 97 – район Есиль,

79 21 60 (вн. 102) – районы Сарыарка/Байконыр,

77 12 92 – район Алматы/Байконыр.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о снижении подачи питьевой воды в Астане. В ГКП "Астана су арнасы" объяснили причины перебоев с подачей питьевой воды и рассказали, когда проблема будет решена.