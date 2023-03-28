Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Астанчанам объяснили причины перебоев с питьевой водой

Казахстан воды столица перебои причины проблема решение Фото: Zakon.kz
В ГКП "Астана су арнасы" объяснили причины перебоев с подачей питьевой воды в столице и рассказали, когда проблема будет решена, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о снижении подачи питьевой воды в Астане. В ГКП "Астана су арнасы" объяснили, что вынуждены принимать меры по регулированию давления воды из-за дефицита проектных мощностей, который в свою очередь вызван ростом численности населения города и интенсивной застройкой.

"При планировании развития систем водоснабжения и водоотведения в 2013 году по анализу прироста численности населения предполагалось, что численность населения столицы достигнет 1 млн 200 тыс. человек только к 2025 году. Однако на сегодня население столицы превысило планируемую численность и фактически составляет 1 млн 300 тыс. человек, что привело к дефициту мощностей по производству питьевой воды". Пресс-служба ГКП "Астана су арнасы"

При существующей мощности система водоподготовки в 305 тыс. м³ в сутки, фактическое водопотребление составляет 318 тыс. м³ в сутки. Для создания запаса питьевой воды у города имеется четыре резервуара по 20 000 м³ каждый, наполнение которых производится в ночное время, что приводит к снижению давления воды в сетях водоснабжения.

Также, учитывая данные обстоятельства, в условиях повышенного водоразбора в выходные праздничные дни, в дни с резким понижением температуры наружного воздуха возможно временное понижение давление на сетях водоснабжения.

В "Астана су арнасы" призвали потребителей отнестись к данной ситуации с понимаем и терпением, а также рационально использовать воду, чтобы минимизировать негативное влияние на качество и количество поступающей воды. 

В то же время отмечается что местным исполнительным органом вопрос решается в пределах своей компетенции и полномочий. 

"С ноября 2021 года ведется строительство новой насосно-фильтровальной станции - 3 (станция питьевой воды). Ее мощность в 105 тыс. м³/сутки увеличит подачу водоснабжения всего города. Завершение строительства новой НФС - лето текущего года". Пресс-служба ГКП "Астана су арнасы"

Пока в Астане будет действовать следующий график подачи воды:

  • с  04:30 до 09:30 - давление воды будет на повышенном режиме,
  • с 09:30 до 12:00 - на пониженном давлении,
  • с 12:00 до 14:00 - на повышенном давлении,
  • с 14:00 до 18:00- на пониженном давлении,
  • с 18:00 до 00:00 - на повышенном давлении,
  • с 00:00 до 04:30 - на пониженном давлении.

Эти меры будут приниматься до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Ранее, министр здравоохранения приказом от 20 февраля 2023 года утвердил Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности водных объектов. Документ определяет санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов.

Читайте также

Токаев подписал корректировки в бюджет

Уволен завотделом социально-экономического мониторинга Администрации президента

Политолог рассказала, чего ожидать от нового состава Мажилиса

Оксана Скибан
Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления