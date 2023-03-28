Астанчанам объяснили причины перебоев с питьевой водой

В ГКП "Астана су арнасы" объяснили причины перебоев с подачей питьевой воды в столице и рассказали, когда проблема будет решена, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о снижении подачи питьевой воды в Астане. В ГКП "Астана су арнасы" объяснили, что вынуждены принимать меры по регулированию давления воды из-за дефицита проектных мощностей, который в свою очередь вызван ростом численности населения города и интенсивной застройкой.

"При планировании развития систем водоснабжения и водоотведения в 2013 году по анализу прироста численности населения предполагалось, что численность населения столицы достигнет 1 млн 200 тыс. человек только к 2025 году. Однако на сегодня население столицы превысило планируемую численность и фактически составляет 1 млн 300 тыс. человек, что привело к дефициту мощностей по производству питьевой воды". Пресс-служба ГКП "Астана су арнасы"

При существующей мощности система водоподготовки в 305 тыс. м³ в сутки, фактическое водопотребление составляет 318 тыс. м³ в сутки. Для создания запаса питьевой воды у города имеется четыре резервуара по 20 000 м³ каждый, наполнение которых производится в ночное время, что приводит к снижению давления воды в сетях водоснабжения.

Также, учитывая данные обстоятельства, в условиях повышенного водоразбора в выходные праздничные дни, в дни с резким понижением температуры наружного воздуха возможно временное понижение давление на сетях водоснабжения.



В "Астана су арнасы" призвали потребителей отнестись к данной ситуации с понимаем и терпением, а также рационально использовать воду, чтобы минимизировать негативное влияние на качество и количество поступающей воды.

В то же время отмечается что местным исполнительным органом вопрос решается в пределах своей компетенции и полномочий.

"С ноября 2021 года ведется строительство новой насосно-фильтровальной станции - 3 (станция питьевой воды). Ее мощность в 105 тыс. м³/сутки увеличит подачу водоснабжения всего города. Завершение строительства новой НФС - лето текущего года". Пресс-служба ГКП "Астана су арнасы"

Пока в Астане будет действовать следующий график подачи воды:

с 04:30 до 09:30 - давление воды будет на повышенном режиме,

с 09:30 до 12:00 - на пониженном давлении,

с 12:00 до 14:00 - на повышенном давлении,

с 14:00 до 18:00- на пониженном давлении,

с 18:00 до 00:00 - на повышенном давлении,

с 00:00 до 04:30 - на пониженном давлении.

Эти меры будут приниматься до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Ранее, министр здравоохранения приказом от 20 февраля 2023 года утвердил Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности водных объектов. Документ определяет санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов.