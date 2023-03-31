Активы банков и страховых компаний Казахстана выросли в феврале 2023 года

По итогам февраля 2023 года активы банков выросли на 0,1%, или 39 млрд тенге, страховщиков – на 0,5% до 2,2 трлн тенге, передает Zakon.kz.

Рост активов банков в феврале 2023 года был обеспечен за счет увеличения ссудного портфеля. Общий объем активов банковского сектора на 1 марта 2023 года составил 44,1 трлн тенге, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

"Высоколиквидные активы составили 13,8 трлн тенге, или 31,2% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме". АРРФР

Активы страховых организаций по итогам февраля 2023 года увеличились в основном в результате роста доходов по страховой деятельности.

"В структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги – 70,4%, или 1,5 трлн тенге, денежные средства и вклады в банках второго уровня – 6,0%, или 130 млрд тенге, страховая дебиторская задолженность – 4,8%, или 103 млрд тенге". АРРФР

Структура кредитов в банках

Отмечается, что кредиты экономике от БВУ в феврале выросли на 0,5%, до 22,9 трлн тенге.

Кредиты физлицам увеличились за февраль на 1,0% и составили 14,4 трлн тенге.

"Рост кредитов физическим лицам обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 1,1%, до 4,8 трлн тенге, а также ростом потребительских займов на 0,6%, до 7,8 трлн тенге", – поясняют в АРРФР.

Займы юрлицам, напротив, уменьшились на 0,3%, до 8,5 трлн тенге за счет снижения корпоративных валютных кредитов на 89,4 млрд тенге, "в основном из-за отрицательной переоценки на фоне укрепления курса тенге".

Также в феврале суммарно вырос уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+). На 1 марта 2023 года он составил 3,4% от ссудного портфеля, или 827 млрд тенге. Для сравнения: на 1 января 2023 года он также составлял 3,4%, но сумма была меньше – 815 млрд тенге.

Депозитная база уменьшилась на 2,6%, до 29,8 трлн тенге, в том числе в результате негативной переоценки валютных депозитов на фоне укрепления курса тенге. Депозиты юридических лиц уменьшились на 5,2%, до 14,3 трлн тенге, депозиты физических лиц – на 0,1%, до 15,4 трлн тенге"

Страховые премии и выплаты

По данным агентства, страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования) за февраль 2023 года, составили 62,8 млрд тенге.

"Всего за 2 месяца 2023 года страховые премии составили 170 млрд тенге, что на 23,0% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основным драйвером роста страховых премий является класс добровольного имущественного страхования". АРРФР

При этом премии по обязательному страхованию с начала года выросли на 37,1%, до 27 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что увеличение произошло в основном по страхованию работника от несчастных случаев - рост на 46,9%, или 3,1 млрд тенге.

Страховые выплаты за февраль 2023 года составили 18 млрд тенге. С начала года они выросли на 48,1%, или 32 млрд тенге, по сравнению с прошлым годом. Прирост также обеспечили страховые выплаты по страхованию имущества, займов и от несчастных случаев. Всего за февраль 2023 года осуществлены 71 тысяча выплат.