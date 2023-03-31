Доллар подрос на торгах 31 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,71 тенге, поднявшись на 3,44 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 65,71 тенге (+0,63) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 486,58 тенге, рубля – 5,82 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450-454 тенге, евро – по 491-496 тенге, российские рубли – по 5,7-6 тенге.

Нефть немного подешевела 31 марта. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,48%, до 78,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 74,13 доллара.