Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Доллар подрос на торгах 31 марта

курсы валюта, деньги Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,71 тенге, поднявшись на 3,44 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 65,71 тенге (+0,63) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 486,58 тенге, рубля – 5,82 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450-454 тенге, евро – по 491-496 тенге, российские рубли – по 5,7-6 тенге.

Нефть немного подешевела 31 марта. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,48%, до 78,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 74,13 доллара.

Читайте также

Активы банков и страховых компаний Казахстана выросли в феврале 2023 года

Правительство приняло программу повышения доходов населения до 2029 года

Курсы валют в обменниках Казахстана на 31 марта

Ирина Лукичева
Нацбанк РК KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Казахстан, Кентау
Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления