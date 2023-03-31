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200 пожилых людей трудоустроились на постоянную работу в Акмолинской области

200 пожилых людей трудоустроились на постоянную работу в Акмолинской области Фото: pixabay
Около 200 пожилых жителей Акмолинской области трудоустроены в прошлом году в рамках проекта "Күміс жас".

Все они были обеспечены постоянными рабочими местами и гарантированной заработной платой на следующие три года. Чиновники заверили, что это поможет увеличить доходы людей до пенсионного возраста и снизить уровень безработицы в регионе.

По словам горожан, трудоустройство после 50 лет – очень сложный и длительный процесс. При трудоустройстве предпочтение отдается молодежи, и на многих предприятиях вакансий мало. Но если на рынке труда есть опыт и спрос, то найти работу намного проще, говорят некоторые жители города.

Абдижаппар Киманов в прошлом году переехал из села в областной центр. Возраст гражданина сегодня превышает пятьдесят лет, поэтому долго не мог найти работу. Работодатели отказываются из-за отсутствия опыта, возраст тоже не подходит. Но после обращения в центр занятости в этом году я нашел работу по специальности, говорит наш герой.

"Я слышал об этой программе "Серебряный возраст". В нашем возрасте сложно найти хорошую работу до выхода на пенсию очень сложно. Благо, действуют такие программы, я рад что нашел себя невзирая на возраст. Эта программа, безусловно, принесет большую пользу людям".Житель Кокшетау Абдижаппар Киманов

За последние два месяца по проекту "Күміс жас" трудоустроено более 70 акмолинцев. До конца года местные власти намерены обеспечить постоянными рабочими местами еще 120 человек предпенсионного возраста. А если желающих будет больше, то квота увеличится.


"В этом году был внесен ряд изменений, и участие в проекте стало проще. Раньше на программу претендовали люди в возрасте до 60 лет, сейчас же снизилось до 50 лет. Государство субсидирует 70% заработной платы участника проекта в первый год, 65% во второй год и 60% в третий год. Срок действия проекта был продлен до трех лет вместо одного. То есть все сделано для того, чтобы заинтересовать работодателя и дать возможность пожилым жителям региона получить стабильные рабочие места", - пояснил руководитель отдела Управления координации занятости и социальных программ Азамат Жамбеталин.

Как отмечают специалисты отрасли, многие сложности возникают у тех, кто самостоятельно ищет рабочее место. Лишь немногие обращаются в центры занятости населения и учитываются как безработные. Поэтому сейчас в регионе создано около 1 900 вакансий.

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Анастасия Московчук
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