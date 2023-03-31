Минобороны: Вопросы с кредиторами АО "Әскери құрылыс" на стадии решения

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов встретился с предпринимателями по вопросам задолженности АО "Әскери құрылыс" перед поставщиками работ и услуг.

На встрече с руководителями компаний было сообщено, что в настоящее время проведены работы, направленные на оздоровление финансово-хозяйственной деятельности АО "Әскери құрылыс".

В частности, восстановлены расторгнутые договоры. Эта мера позволила начать частичное погашение задолженности перед кредиторами. Так, в 2022 году были восстановлены договоры на сумму 2,7 млрд тенге. Из них уже освоено 0,5 млрд тенге. По остальным 2,2 млрд тенге мероприятия будут завершены в первом полугодии текущего года.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

На стадии завершения находятся работы по передаче АО "Әскери құрылыс" неиспользуемых объектов в Караганде, Щучинске, Семее и Алматы. В последующем денежные средства, полученные от их реализации, в первую очередь будут направлены на погашение задолженности перед кредиторами. Для этих целей министерство уже подготовило соответствующие документы.

Ситуацию также прокомментировал представитель инициативной группы кредиторов Дамир Саттыбаев.

"Рабочая группа под руководством генерал-лейтенанта Мухамеджана Таласова, в которую входят специалисты Минобороны и руководство АО "Әскери құрылыс", проводит большую работу по возврату кредиторской задолженности. На сегодняшний день больше 100 компаний подписали медиативные соглашения. Хотел бы выразить признательность министру обороны за то, что сдержали слово, не бросили нас и изыскали возможность для возврата денежных средств кредиторам", – поблагодарил предприниматель.

Предпринимателей проинформировали, что в текущем году Минобороны запланировало приобретение модульных зданий, проведение капитального и текущего ремонтов. Эти мероприятия также будет способствовать разрешению ситуации в позитивном ключе.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Стоит отметить, что основную часть по имеющейся кредиторской задолженности перед предпринимателями планируется погасить до конца 2023 года.