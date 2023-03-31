"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": прогноз от Айдына Кожахмета

Сильнейшие клубы Англии последних лет будут выяснять отношения между собой в несколько непривычной ипостаси. Сегодня это не поединок за титул, они не конкурируют между собой за чемпионское звание. Тем не менее, это центральный матч тура и к нему будет приковано внимание всей планеты.

Так уж получилось, что это противостояние за последние 5 лет превратилось в одно из главных в мировом футболе. Пеп Гвардиола против Юргена Клоппа – этим все сказано.



Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящий матч.

"Манчестер Сити"

В отличие от "мерсисайдцев",действующий чемпион все еще претендует на золотые медали. Хотя отрыв "Арсенала" в 5 очков с каждым туром отдаляет команду Гвардиолы от успешной защиты титула. И обыграть "Ливерпуль" в очной дуэли для "Сити" очень важно со всех точек зрения. Однако сделать это без своего супербомбардира Эрлинга Холланда будет крайне сложно. А все идет к тому, что норвежский форвард не успеет восстановиться к этому поединку, из-за повреждения он был вынужден пропустить матчи сборной.

Холланд – не единственная потеря "Сити": травмирован также и Фил Фоден. Но у Гвардиолы есть шикарный выбор исполнителей в атаке. И "горожане" точно будут стараться прорвать оборону гостей.

"Ливерпуль"

Юрген Клопп также не может похвастаться полным и здоровым составом. Причем давно. По-прежнему травмирован мозговой центр команды Тьяго Алькантара. К нему в лазарете присоединился и юный испанец Байчетич. Неизвестно, будут ли готовы к субботе Джо Гомес, Луис Диас, Константинос Цимикас. Тем не менее "мерсисайдцы" всегда были и остаются сложным соперником для "Сити". Тем более что вылет из Лиги чемпионов не оставляет других вариантов, и "Ливерпуль" теперь должен концентрироваться на успехе в АПЛ.

История личных встреч

В последние годы очное противостояние этих соперников редко получается малорезультативным. В 5 последних встречах лишь раз было забито меньше трех мячей. И чаще всего победителем выходит команда Клоппа.

Прогноз на матч

Раз команды привыкли забивать много и играть в открытый футбол между собой, то вполне логично предположить, что и в этот раз мы увидим большое количество голов. Можно поставить на общий тотал матча. На 2,5 больше мои партнеры из Parimatch предлагают коэффициент 1.66. Но более надежным мне кажется вариант с индивидуальным тоталом "Сити" 1,5 больше. Коэффициент на это событие примерно такой же – 1.61.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Манчестер Сити" – 1.66, Ничья – 4.20, "Ливерпуль" – 5.10