"Челси" – "Астон Вилла": прогноз от Айдына Кожахмета
Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет дал прогноз на предстоящую игровую встречу.
"Челси"
Как оценить работу Грэма Поттера в "Челси"? С одной стороны, настоящая "болтанка" в АПЛ, победы чередуются с необъяснимыми поражениями. Но с другой – выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Причем лондонцы прошли довольно крепкую "Боруссию" из Дортмунда.
Понятно, что отсутствие стабильности объясняется прежде всего большим количеством травмированных футболистов. Вот и на сей раз Поттеру сложно будет выставить оптимальное сочетание исполнителей, поскольку под вопросом участие во встрече сразу ряда игроков, не считая давно травмированных Брои, Тьяго Силвы и Нголо Канте.
"Астон Вилла"
Унаи Эмери наверняка проклял перерыв на матчи сборных, поскольку его команда в последних четырех встречах набрала ход, заработала 10 очков в АПЛ и улучшила свое положение в таблице. Сможет ли "Вилла" быть столь же эффективной после вынужденной паузы?
С другой стороны, перерыв позволил команде дождаться восстановления травмированных. И, возможно, на "Стэмфорд Бридж" тренер сможет рассчитывать на кого-то из четверки Коутинью, Кэш, Камара, Дендокер.
История личных встреч
В целом, статистика очных встреч этих соперников точно не в пользу "Астон Виллы", но именно в последнем матче удача улыбнулась бирмингемцам. Но было это в товарищеском матче, поэтому не считается. В официальном же матче "Астон Вилла" побеждала два года назад. А до этого и вовсе в далеком 2014-м. Словом, если отталкиваться от этой статистики, то "Челси" должен забирать победу. Но в футболе это так не работает.
Прогноз на матч
"Челси" не очень результативен в этом сезоне, но пропускают "синие" так же не очень много. У "Виллы" же этот баланс хуже: команда Эмери забила 35 мячей, это на 6 больше, чем у "синих". При этом бирмингемцы пропускают прилично – 39 мячей в 27 матчах.
Думаю, что на "Стэмфорд Бридж" голы будут. На общий тотал матча 2,5 больше Parimatch предлагает коэффициент 1.94. На индивидуальный тотал "Челси" 1,5 больше тоже цифры весьма привлекательные – 1.81. Оба варианта мне кажутся вполне реальными.
Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры: