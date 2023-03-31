"Челси" – "Астон Вилла": прогноз от Айдына Кожахмета

Очень непривычно писать такое относительно матчей "Челси", но нас ждет противостояние середняков чемпионата. Причем соседей по турнирной таблице (команды делят десятую и одиннадцатую строчки) с одинаковым количеством очков.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет дал прогноз на предстоящую игровую встречу.



"Челси"

Как оценить работу Грэма Поттера в "Челси"? С одной стороны, настоящая "болтанка" в АПЛ, победы чередуются с необъяснимыми поражениями. Но с другой – выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Причем лондонцы прошли довольно крепкую "Боруссию" из Дортмунда.

Понятно, что отсутствие стабильности объясняется прежде всего большим количеством травмированных футболистов. Вот и на сей раз Поттеру сложно будет выставить оптимальное сочетание исполнителей, поскольку под вопросом участие во встрече сразу ряда игроков, не считая давно травмированных Брои, Тьяго Силвы и Нголо Канте.

"Астон Вилла"

Унаи Эмери наверняка проклял перерыв на матчи сборных, поскольку его команда в последних четырех встречах набрала ход, заработала 10 очков в АПЛ и улучшила свое положение в таблице. Сможет ли "Вилла" быть столь же эффективной после вынужденной паузы?

С другой стороны, перерыв позволил команде дождаться восстановления травмированных. И, возможно, на "Стэмфорд Бридж" тренер сможет рассчитывать на кого-то из четверки Коутинью, Кэш, Камара, Дендокер.

История личных встреч

В целом, статистика очных встреч этих соперников точно не в пользу "Астон Виллы", но именно в последнем матче удача улыбнулась бирмингемцам. Но было это в товарищеском матче, поэтому не считается. В официальном же матче "Астон Вилла" побеждала два года назад. А до этого и вовсе в далеком 2014-м. Словом, если отталкиваться от этой статистики, то "Челси" должен забирать победу. Но в футболе это так не работает.

Прогноз на матч

"Челси" не очень результативен в этом сезоне, но пропускают "синие" так же не очень много. У "Виллы" же этот баланс хуже: команда Эмери забила 35 мячей, это на 6 больше, чем у "синих". При этом бирмингемцы пропускают прилично – 39 мячей в 27 матчах.

Думаю, что на "Стэмфорд Бридж" голы будут. На общий тотал матча 2,5 больше Parimatch предлагает коэффициент 1.94. На индивидуальный тотал "Челси" 1,5 больше тоже цифры весьма привлекательные – 1.81. Оба варианта мне кажутся вполне реальными.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Челси" – 1.66, Ничья – 3.85, "Астон Вилла" – 5.70