Капитализация фондового рынка Казахстана сократилась на 2,6% в феврале

Капитализация фондового рынка на 1 марта составила 35,2 трлн тенге, уменьшившись на 0,9 трлн тенге, или 2,6%, в феврале 2023 года, передает Zakon.kz.

Уменьшение произошло в результате крупных погашений долговых ценных бумаг в отчетном периоде. При этом капитализация рынка акций, напротив, увеличилась на 0,8%, или 0,2 трлн тенге, до 21,9 трлн тенге, сообщило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Отмечается, что количество инвесторов в Казахстане выросло на 5,5%. Так, субсчета клиентов брокерских компаний увеличились на 31 995, или 5,5%, до 613 761 субсчетов, с начала 2023 года рост составил 11,6%, или 63,4 тысячи субсчетов.

Индекс KASE в феврале 2023 года вырос на 1,2%, до 3 338,9 пунктов.

"По состоянию на 1 марта 2023 года в торговых списках KASE находились 105 акций 91 эмитента, из которых 44 выпуска допущены к обращению в секторе KASE Global. Объем торгов акциями в феврале текущего года составил 28 млрд тенге, увеличившись относительно января 2023 года на 47,7%, или 9 млрд тенге". АРРФР

Рынок корпоративных облигаций в феврале сократился на 7,8%, или 1,1 трлн тенге, до 13,3 трлн тенге. Причиной стало погашение облигаций, а также замедление привлечения долгового финансирования на фоне сохраняющихся высоких ставок. Объем торгов корпоративными облигациями на KASE за февраль 2023 года снизился на 39,3%, или 72 млрд тенге, до 112 млрд тенге.