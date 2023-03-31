Капитализация фондового рынка Казахстана сократилась на 2,6% в феврале
Уменьшение произошло в результате крупных погашений долговых ценных бумаг в отчетном периоде. При этом капитализация рынка акций, напротив, увеличилась на 0,8%, или 0,2 трлн тенге, до 21,9 трлн тенге, сообщило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
Отмечается, что количество инвесторов в Казахстане выросло на 5,5%. Так, субсчета клиентов брокерских компаний увеличились на 31 995, или 5,5%, до 613 761 субсчетов, с начала 2023 года рост составил 11,6%, или 63,4 тысячи субсчетов.
Индекс KASE в феврале 2023 года вырос на 1,2%, до 3 338,9 пунктов.
"По состоянию на 1 марта 2023 года в торговых списках KASE находились 105 акций 91 эмитента, из которых 44 выпуска допущены к обращению в секторе KASE Global. Объем торгов акциями в феврале текущего года составил 28 млрд тенге, увеличившись относительно января 2023 года на 47,7%, или 9 млрд тенге". АРРФР
Рынок корпоративных облигаций в феврале сократился на 7,8%, или 1,1 трлн тенге, до 13,3 трлн тенге. Причиной стало погашение облигаций, а также замедление привлечения долгового финансирования на фоне сохраняющихся высоких ставок. Объем торгов корпоративными облигациями на KASE за февраль 2023 года снизился на 39,3%, или 72 млрд тенге, до 112 млрд тенге.
Вместе с тем государственный долг, торгуемый на KASE, в феврале 2023 года вырос на 2,8%, или 620 млрд тенге, до 22,5 трлн тенге. Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE по итогам февраля 2023 года составил 470 млрд тенге, снижение за месяц на 8,9%, или 46 млрд тенге. Объем торгов на первичном рынке ГЦБ также снизился на 16,4%, или до 376 млрд тенге.