"Имя Юрия Басина золотыми буквами вписано в историю правовой науки" – в Алматы почтили память профессора

Международная научно-практическая конференция на тему "Научное наследие профессора Юрия Григорьевича Басина и развитие гражданского права" состоялась в КазНУ им. аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Приуроченное к 100-летнему юбилею профессора мероприятие организуют для обсуждения актуальных вопросов и достижений в области юриспруденции.

Юрий Григорьевич Басин внес неоценимый вклад в становление правовой науки, в отечественное законотворчество, в построение новой независимой правовой государственности Казахстана. Был одним из организаторов казахстанской юридической науки и образования, основоположником отечественной цивилистической школы, известной не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. С Казахстаном у профессора связана большая часть жизни. Он называл его второй Родиной.

Жизнь и деятельность профессора Басина неразрывно связана и с Украиной, где 28 марта 1923 года он родился и окончил школу, и с Россией, где защищал кандидатскую и докторскую диссертации, где публиковались его многочисленные работы, и с Казахстаном, где он состоялся как ученый и педагог.

Научные работы Юрия Григорьевича посвящены вопросам корпоративного права, представляют собой огромный вклад в развитие отечественной цивилистической науки.

Юрий Григорьевич участвовал в разработке проектов Гражданского кодекса КазССР (1963 г.), Кодекса о браке и семье КазССР (1969 г.), Жилищного кодекса КазССР (1983 г.), проектов общесоюзных законов о собственности (1990 г.) и Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991 г.). Он является одним из авторов действующей Конституции Республики Казахстан (принятой в 1995 году), а также более 40 проектов законов, многие из которых в период с 1992 по 1998 год были приняты в качестве законов или указов президента Республики Казахстан, имеющих силу закона.



Чествование профессора Юрия Басина прошло в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Инициатором конференции стал профессор, председатель правления, ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

С приветственным словом в адрес участников выступил декан юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби, доктор юридических наук, профессор и модератор мероприятия Даулет Лаикович Байдельдинов.

"Действительно, имя Юрия Григорьевича Басина вписано золотыми буквами в историю правовой науки нашей страны, в историю цивилистики. Масштаб личности профессора Басина как одного из самых авторитетных юристов нашей страны и за рубежом, его вклад в развитие законодательства страны делает сегодняшнюю конференцию важным событием в процессе изучения истории и перспектив развития казахстанской юридической науки". Даулет Байдельдинов

Научное наследие профессора и развитие гражданского права, посвященное столетию Басина, сегодня представлено в виде конференции, на которой собрались авторитетные отечественные и зарубежные ученые, представители государственных органов, общественных организаций, профессора, преподаватели ведущих казахстанских и зарубежных вузов, судьи и адвокаты, нотариусы, студенты, магистранты, докторанты, близкие люди и другие приглашенные.

Декан юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби выразил признательность гостям из разных стран мира, которые нашли возможность принять участие в мероприятии. А именно: профессору Национальной академии наук Республики Казахстан Майдану Сулейменову, доктору юридических наук, профессору Анатолию Диденко, заместителю председателя Сената Парламента Казахстан Жакипу Асанову, председателю Конституционного суда Казахстана Эльвире Азимовой, министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку, председателю Комиссии по правам человека при Президенте Казахстана Игорю Рогову.





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"Юрий Григорьевич пол века отдал высшей юридической школе Казахстана, и из них 40 лет он проработал в КазГУ тогда им. С.М. Кирова и в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Был профессором кафедры гражданского права, деканом юридического факультета, заведовал кафедрой гражданского права", – добавил Даулет Байдельдинов.

В свою очередь участники конференции – по большей части, его ученики – поделились воспоминаниями о профессоре Басине, рассказав о его личностных качествах и профессиональных чертах, о вкладе в науку гражданского права и подготовку юридических кадров и о том, как они продолжают его дело.

"Научное наследие доктора юридических наук, профессора Юрия Григорьевича Басина еще долгие годы будет основой для дальнейшего развития казахстанской науки, в особенности гражданского права. Его пример служения праву, закону и справедливости является образцом для нынешнего и будущего поколений казахстанских ученых-юристов и юристов-практиков. Он сам и его многолетняя деятельность во благо науки, справедливости, законности и есть та самая высокая "басинская линия жизни", достойная продолжения, признания и уважения", – сказал Майдан Сулейменов.

Все выступающие отметили огромное участие в их судьбе, выразив благодарность Юрию Григорьевичу за его уроки жизни, помощь и поддержку в профессиональном становлении, за его добрые слова и советы, за то, что он был в их жизни.