Итоги недели на финансовом рынке США: снижение оценок по росту ВВП и ужесточение денежно-кредитной политики ФР

Конец марта оказался богатым на события в США – минторг выпустил макростатистические данные по ВВП за IV квартал, а представители финрынка высказались об ужесточении политики ФРС, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним данным, Министерство торговли США понизило оценку роста ВВП страны до 2,6% (в годовом выражении) в четвертом квартале. Это была третья и окончательная оценка, сказано в пресс-релизе Бюро экономического анализа Министерства торговли США. Вторая оценка составляла 2,7%, по первой рост ВВП оценивался на 2,9%.

В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в пересчете на год и на 1,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. При этом во втором квартале было зафиксировано снижение ВВП на 0,6% в пересчете на год и рост на 1,8% в годовом выражении, в первом – снижение на 1,6% и рост на 3,7%, соответственно.

Вместе с тем реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по третьей оценке, составили 1% после 2,3% в третьем квартале. Первая оценка предполагала рост на 2,1% в четвертом квартале, вторая – на 1,4%.

В дополнение к этому в четверг Министерство труда опубликовало данные о числе первичных заявок по безработице. Оно достигло 198 тысяч к 25 марта против 191 тысячи неделей ранее. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 196 тысяч. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 марта, выросло на 4 тысячи, до 1,689 млн человек.

Среди других значимых событий США – выступление главы Минфина Джанет Йеллен. В четверг, 30 марта, она заявила о необходимости пересмотра банковского регулирования. По ее словам, банковская система США за последние годы окрепла, если сравнивать ее с состоянием "перед началом глобального финансового кризиса".

Она отметила, что меры по пересмотру необходимы, чтобы выяснить, адекватны ли нынешние режимы надзора и регулирования рискам, с которыми сегодня сталкиваются банки.

"Каждый раз, когда банк терпит крах, это становится поводом для серьезного беспокойства. В последние годы регулятивные требования были ослаблены. Я считаю целесообразным оценить влияние этих дерегулирующих решений и принять необходимые меры реагирования для устранения". Джанет Йеллен

Напомним, Департамент финансовой защиты штата Калифорния 10 марта объявил о банкротстве SVB – 16-го по величине банка в США, который обслуживал технологические компании и фирмы, использующие венчурный капитал. Это стало самым крупным банкротством американского банка со времен финансового кризиса 2008 года. SVB передан под управление Федеральной корпорации страхования вкладов США.

12 марта регулятор штата Нью-Йорк в целях исключения системных рисков принял решение о закрытии Signature Bank. По сообщению Bloomberg, Федрезерв начал собственное расследование банкротства SVB.

К слову, глава резервного банка Бостона Сюзан Коллинз выступила за ужесточение политики ФРС. По ее мнению Федрезерву необходимо продолжить ужесточение монетарной политики, включая повышение учетной ставки, для возвращения к стабильным темпам инфляции.

"Дополнительное ужесточение (монетарной) политики будет необходимо по мере того, как мы стремимся к ценовой стабильности", – говорится в ее речи, опубликованной на сайте банка.

По словам Коллинс, которая также является участником Комитета по открытым рынкам ФРС, американскому центробанку предстоит принять решение о новом "умеренном" повышении ставки на предстоящих заседаниях.

В марте ФРС повысила учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. А в рамках пресс-конференции ее председатель Джером Пауэлл отметил, что на заседании также обсуждалась возможность приостановки цикла повышений, начатого год назад для борьбы с инфляцией.

Александр Сергеев