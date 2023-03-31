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В Казахстане прошла церемония награждения номинантов Национальной премии телесериалов

Казахстан культура сериалы Фото: Zakon.kz
В Астане состоялась церемония награждения Национальной премии телесериалов Nauryz, сообщает Zakon.kz.

Открытие Национальной премии началось с красной ковровой дорожки, куда по очереди выходили организаторы, номинанты и зарубежные гости. Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК, Корпоративный фонд "Медиа дамыту қоры" и УК "Қазмедиа орталығы".

Казахстан культура сериалы

Фото: Zakon.kz

Как отметили ведущие, от претендентов на участие поступило более 250 заявок. 

Казахстан культура сериалы

Фото: Zakon.kz

Казахстан культура сериалы

Фото: Zakon.kz

В конкурсе на получение премии участвовали республиканские телеканалы и творческие коллективы, создающие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube-канале с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. На награждении выступали казахстанские звезды.

Казахстан культура сериалы

Фото: Zakon.kz

К присутствующим обратился министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали. Он выразил надежду, что этот конкурс поспособствует росту и процветанию отечественных сериалов.

"В целом в последние годы в стране стремительно развивается креативная индустрия, телесериалы. Сейчас у нас растет и количество, и качество, мы рассматриваем возможность увеличения средств. Сейчас отечественные сериалы пользуются большим спросом на внутреннем и внешнем рынках. Зритель, который раньше обращался к индийской "Невестке", теперь смотрит наших "Келинжан" и "Белақ келін". Многие наши артисты, режиссеры демонстрируют свое искусство за рубежом, а также у нас есть телесериалы, которые собрали миллионы просмотров. Известно, что мы также наращиваем международные проекты. Выражаю благодарность нашим высокопоставленным гостям из-за рубежа – из братской Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана. В будущем в наших планах общие проекты с этими странами".Дархан Кыдырали
Казахстан культура сериалы

Фото: Zakon.kz

Министр отметил, что премию Nauryz планируют сделать ежегодной. 

"Причина, по которой мы назвали премию Nauryz, заключается в том, что каждый год в марте мы подводим итоги прошлого года. Кроме того, после того, как проведем премию для телесериалов, мы специально включим анимационные продукты и документальные фильмы в конкурс "Тұмар".Дархан Кыдырали

Актер, исполняющий роль в казахстанском сериале "Завод", Бексултан Пилал тоже принимал участие в организации мероприятия.

Казахстан культура сериалы

Фото: Zakon.kz

"Сегодня проходит первая премия телесериалов. Это хорошее дело, в нашей стране начинается что-то подобное Оскару. Это большая мотивация для актеров, режиссеров, продюсеров на следующий год, чтобы занять место в этой премии. Сегодня вокруг "киношная" атмосфера, сериальная. Много знакомых людей – продюсеров, режиссеров. Таких мероприятий хочется больше".Бексултан Пилал

Так распределились победители по номинациям:

  • Лучший исторический сериал – сериал Мурата Есжана "Міржақып. Оян,Қазақ!".
  • Лучший драматический сериал – "Ақжауын".
  • Лучший комедийный сериал – "Келінжан".
  • Лучший веб-сериал – Serjan Bratan.
  • Лучший коммерческий сериал – телесериал "Патруль".
  • Лучший актер – Дулыға Ақмолда (Serjan Bratan).
  • Лучшая актриса – Жанель Сергазина ("Няня").
  • Лучший актер второго плана – Рүстем Жаныаманов ("Келінжан").
  • Лучшая актриса второго плана – Камалия Байтелеуова ("Ақ пен қара").
  • Лучший режиссер – Ерлан Нурмухамбетов ("Қаныш.Қазына").
  • Лучший сценарист – Бекзат Мырзахметова (Mystan).
  • Лучший оператор-постановщик – Багдат Аргынов (SHEKER, Serjan bratan, "5:32").
  • Лучший монтаж – Рахимжан Яхьяров ("Ақ пен қара").
  • Лучший саундтрек – Sheker.
  • Спецпремия - сериал "Перекресток".

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

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