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Тасмагамбетов отметил, что происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО

Отметил, что происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО Фото: odkb-csto.org
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов прокомментировал складывающуюся геополитическую ситуацию в зоне ответственности организации и прилегающих к ней регионах, сообщает Zakon.kz.

На состоявшемся 31 марта 2023 года расширенном совещании руководящего состава рабочих органов ОДКБ были сформулированы подходы к вопросам обеспечения мира и стабильности в зоне ответственности Организации.

Генсек подчеркнул, что текущая международная обстановка характеризуется нарастанием глобальных и региональных противоречий, в которые вовлечены, в том числе, государства-члены ОДКБ.

Имангали Тасмагамбетов подробно остановился на обстановке в регионах, подчеркнув наличие серьезных вызовов и угроз в каждом из них. Представляя ситуацию на восточно-европейском направлении, он констатировал активное вовлечение внерегиональных сил в конфликт в Украине и вокруг нее.

Тасмагамбетов отметил, что осуществляются поставки все более совершенных и мощных систем вооружения. Происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и в Черноморском регионе.

По оценке Генерального секретаря ОДКБ, чреватой серьезной дестабилизацией остается ситуация на Южном Кавказе. Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе, и на армяно-азербайджанской границе.


"В Центральной Азии наряду с некоторыми положительными явлениями, связанными с достижением странами региона консенсуса по пограничным вопросам, весьма актуальной остается проблема вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана, где усиливаются позиции различных террористических группировок, а также сил, стоящих за незаконным производством и распространением наркотических средств". Пресс-служба ОДКБ

Указывается, что урегулирование перечисленных кризисных ситуаций осложнено фактическим сломом системы международных договоров в области безопасности, а также сильнейшим санкционным и пропагандистским давлением, оказываемым на государства- члены ОДКБ.

Тем не менее характер вызовов требует от государств-членов скоординированных мер, направленных на укрепление мира и стабильности в зоне ответственности Организации.

Имангали Тасмагамбетов проинформировал о том, что весь комплекс перечисленных вопросов находится в фокусе внимания политического руководства Организации.

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Ситуация в Украине НАТО ОДКБ Тасмагамбетов Имангали Нагорный Карабах
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