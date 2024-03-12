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Тасмагамбетов высказался о дальнейшем участии Армении в ОДКБ

Тасмагамбетов, ОДКБ, Армения, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 14:52 Фото: council.gov.ru
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов рассказал о ситуации с Арменией, сообщает Zakon.kz.

В интервью ТАСС Имангали Тасмагамбетов подтвердил, что Ереван в последнее время не участвует в работе Секретариата ОДКБ.

"Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях Секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме", – сказал спикер.

Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке участия страны в Договоре, генсек ОДКБ сказал, что в Секретариат из Еревана не поступало каких-то официальных заявлений о приостановке членства в организации.

"И я, и Секретариат работаем в строгом соответствии с принятыми в организации регламентами и процедурами. Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с организацией. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации", – сказал Тасмагамбетов.

Он подчеркнул, что Армения остается союзником, и все имеющиеся обязательства остаются в силе.

23 февраля 2024 года стало известно, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Никол Пашинян отметил, что не был выполнен Договор о коллективной безопасности в отношении Армении.

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