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Никита Абдрахманов принес Казахстану второе "золото" на юношеском ЧМ-2023 по тяжелой атлетике

Тяжелая атлетика Золото ЧМ-2023 Фото: Instagram/wf_rk
Казахстанский штангист Никита Абдрахманов завоевал медаль высшей пробы на чемпионате мира среди юношей в Албании. Тем самым молодой спортсмен положил в копилку казахстанской сборной еще одно "золото" турнира, сообщает Zakon.kz.

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На помосте албанского города Дуррес нашему штангисту не было равных в весовой категории до 102 килограммов. Уроженец города Шахтинска (Карагандинская область) Никита Абдрахманов поднял в сумме двоеборья 369 (164+205) килограмм.


Стоит отметить, что это вторая золотая медаль для казахстанской дружины штангистов на мировом первенстве. 28 марта на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Ерасыл Саулебеков.

Ранее медали разного достоинства на ЧМ-2023 завоевали казахстанцы Таисия Алексеева, Нурасыл Арапбай, Дарья Балабаюк и Алтынай Танибергенова.

Куандык Шынасилов
Албания
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