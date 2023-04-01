В Алматинской области школьник покончил с собой

В Алматинской области повесился подросток, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в селе Турар. Шестнадцатилетний юноша пришел из школы домой и, по словам бабушки, пообедав, отправился спать. Через два часа она зашла в сарай и обнаружила внука повешенным. Мальчик уже был мертв, передает Astana TV.

По факту самоубийства полицейские проводят досудебное расследование. Выясняются причины поступка.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РК. В настоящее время проводятся следственные мероприятия и назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее в Актау полицейские предотвратили самоубийство мужчины.