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Законодательство РК

В Алматинской области школьник покончил с собой

В Алматинской области школьник покончил с собой Фото: pixabay
В Алматинской области повесился подросток, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в селе Турар. Шестнадцатилетний юноша пришел из школы домой и, по словам бабушки, пообедав, отправился спать. Через два часа она зашла в сарай и обнаружила внука повешенным. Мальчик уже был мертв, передает Astana TV.

По факту самоубийства полицейские проводят досудебное расследование. Выясняются причины поступка.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РК. В настоящее время проводятся следственные мероприятия и назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее в Актау полицейские предотвратили самоубийство мужчины.

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Айсулу Омарова
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