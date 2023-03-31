Пытался повеситься – полицейские Актау предотвратили самоубийство

Сотрудники полиции Актау не дали мужчине свести счеты с жизнью, передает Zakon.kz.

Сообщение о том, что в одной из квартир жилого комплекса "Rose" микрорайона 31Б города Актау мужчина собирается покончить жизнь самоубийством, поступило на пульт дежурного 28 марта в 23:40.

По вызову выехал наряд патрульной полиции в составе лейтенанта полиции Нурлана Тлеубая и старшего лейтенанта полиции Бахтияра Бердибаева. На помощь им прибыли инспекторы батальона патрульной полиции. Факт по указанному адресу не подтвердился, и тогда полицейские начали проверять другие квартиры. Дверь одной из них была открыта, и оттуда полицейские услышали подозрительные звуки. В квартире они обнаружили мужчину, который пытался повеситься на простыне в ванной комнате.





"Полицейские предотвратили самоубийство. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи. Стражи порядка сопроводили карету "скорой помощи" до больницы". Пресс-служба ДП Мангистауской области

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