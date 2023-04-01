АО "АрселорМиттал Темиртау" направило 4 млрд тенге на новый инвестпроект

Инвестиционные проекты гиганта горно-металлургического комплекса страны – АО "АрселорМиттал Темиртау" – стали приоритетом в работе компании. Выполнение инвест проектов в первую очередь обеспечит безопасные условия труда, повысит эффективность работы и улучшит качество готовой продукции.

Один из важных инвестиционных проектов, реализуемых на металлургическом комбинате сегодня, – замена корпусов конвертеров. Стоимость проекта составит более 4 млрд тенге.

Корпус конвертера – это емкость, в которой плавится сталь. Основной износ корпуса происходит за счет тепловых нагрузок, которые с течением времени приводят к деформации и, соответственно, необходимости замены для обеспечения промышленной безопасности.

Срок эксплуатации корпусов конвертеров в зависимости от дизайна применяемой стали и производителя составляет до 30 лет. В стальном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау" работает три конвертера. Первым был заменен корпус конвертера №3, выполненный по новой технологии (Danieli Corus) из специальной стали 16Мо3 с добавлением низколегированных материалов. Это увеличивает срок эксплуатации конвертора и повышает безопасность работы персонала. Проект был завершен в феврале 2021 года.

"Корпуса остальных двух конвертеров произведены еще по стандартам СССР из стали марки 09Г2С и уже подошли к завершающему периоду срока эксплуатации. Для обеспечения промышленной безопасности принято решение о замене корпусов конвертеров №1, 2. На данный момент оба оставшихся к замене корпуса уже изготовлены и находятся на границе Казахстана для последующей транспортировки в компанию", – говорит директор по производству по первому переделу АО "АрселорМиттал Темиртау" Денис Ломакин.

Служба снабжения компании завершает процесс по определению подрядчиков, которые выполнят сборку, монтаж и ввод в эксплуатацию новых корпусов конвертеров. Это самый сложный и уникальный этап, так как сборка будет производиться в условиях действующего производства, т.е. без остановки производства конверторного цеха. Корпуса будут доставлены в разобранном виде, по частям, и укрупненная сборка будет выполняться непосредственно в цехе. После сборки старый конвертер будет остановлен, демонтирован и на его месте смонтирован новый.

"По конвертеру №2 замену корпуса планируется произвести в этом году. Сборка начнется в мае. Ввод в работу конвертера после замены корпуса планируется в 4 квартале 2023 года. Помимо корпуса, по конвертеру №2 планируется замена приводов, а также восстановлен фундамент. Параллельно будут производиться работы по ремонту котла, вспомогательного оборудования – сталевозов, шлаковозов и т.д., будут установлены новые регулирующие клапаны на кислород и азот", – отмечает Денис Ломакин.

В этой работе будут задействованы не только подрядные организации, а практически все службы предприятия – цеховой персонал, работники РМЗ, механики, энергетики. Особое внимание будет уделено безопасности исполнения проекта.





Фото: Игорь Узаревич





После установки корпуса конвертера № 2 стенды для сборки будут освобождены и начнется работа по сборке корпуса конвертера №1.

Модернизация оборудования позволит в первую очередь повысить безопасность для персонала, увеличит надежность оборудования, а также повысит эффективность производства.

"Корпус конвертера будет увеличен на 30 м3, что позволит минимизировать потери стали и, соответственно, увеличить выход годного продукта на 0,5%. Новое оборудование прежде всего обеспечит безопасность", – резюмировал Денис Ломакин.