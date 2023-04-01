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Законодательство РК

Минтруда определило квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью

Минтруда определило квоты для трудоустройства инвалидов Фото: pixabay
Минтруда подготовило проект приказа "Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью", сообщает Zakon.kz.

Квотирование рабочих мест – предоставление рабочих мест работодателями для трудоустройства лиц с инвалидностью в соответствии с установленной местными исполнительными органами квотой.

Согласно правилам местные органы по вопросам занятости населения разрабатывают предложения по установлению квоты в организациях на основе:

  • анализа, прогнозирования текущего спроса и предложения на рабочую силу из числа лиц с инвалидностью на рынке труда в соответствующей административно-территориальной единице;
  • количества действующих организаций в регионе;
  • списочной численности работников организаций, формируемой на основании представленных работодателями сведений о штатной численности работников и имеющихся вакантных рабочих мест;
  • анализа сведений о количестве действующих рабочих мест, предоставленных работодателем для трудоустройства лиц с инвалидностью;
  • анализа сведений о количестве действующих трудовых договоров, заключенных между работодателями и лицами с инвалидностью вне квоты;
  • количества безработных лиц с инвалидностью, зарегистрированных карьерным центром.

После сбора информации орган по вопросам занятости населения формирует базу данных лиц с инвалидностью, нуждающихся в трудоустройстве, и вакансий для лиц с инвалидностью в разрезе организаций.

Квота устанавливается ежегодно до 5 декабря текущего года в размере от 2-х до 4-х процентов от численности рабочих мест на предстоящий год, без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения.

Квота устанавливается для организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей.

Указывается, что работодатели в соответствии с установленной квотой в течение шести месяцев со дня введения квоты предоставляют рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью.

В рамках квоты трудоустраиваются лица с инвалидностью, не имеющие в соответствии с медицинским заключением противопоказаний на выполнение трудовых обязанностей.

Квота устанавливается местными исполнительными органами организациям со списочной численностью работников:

  • от 50 до 100 человек – в размере 2% списочной численности работников;
  • от 101 до 250 человек – в размере 3% списочной численности работников;
  • свыше 251 человека – в размере 4% списочной численности работников.

При этом квота не устанавливается в случаях, когда Трудовым кодексом РК, законом "О государственной службе Республики Казахстан" определены особые условия поступления на службу, порядок назначения на должность.

Также квота не устанавливается общественным объединениям и организациям, где численность лиц с инвалидностью составляет более 20% от среднегодовой численности работников.

При отсутствии в населенных пунктах безработных лиц с инвалидностью трудоспособного возраста, не имеющих медицинских противопоказаний для трудовой деятельности, квота также не устанавливается.

Для трудоустройства в рамках квоты рабочих мест, либо уволенные работодателями лица с инвалидностью должны зарегистрироваться в карьерном центре в качестве безработных.

При направлении лиц с инвалидностью от карьерного центра на вакантные или предоставленные в рамках установленной квоты рабочие места с ними заключается трудовой договора на определенный срок не менее одного года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 14 апреля.

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