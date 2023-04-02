Женщины в деле: как на "Арселор МиталлТемиртау" работают хрупкие и нежные леди

Женщина на производстве – особая тема. В АО "АрселорМиттал Темиртау" немало производств, которые держатся на хрупких, но надежных женских плечах. Сегодня мы расскажем о начальнике смены четвертой бригады аппаратчиков ТЭЦ-2 Елене Полеткиной, сообщает Zakon.kz.

Елена устроилась в АО "АрселорМиттал Темиртау" в 2008 году. В выборе профессии большую роль сыграл трудовой путь ее родителей – Ольги Ивановны и Владимира Адамовича Червинских.

"Родители всю жизнь отработали на ТЭЦ-2, и я пришла сюда же. Мама уже на пенсии, до этого она работала в электроцехе аккумуляторщиком, а папа до сих пор трудится в электротехнической лаборатории электроцеха", – рассказывает героиня статьи.

Прежде чем устроиться на работу, Елена окончила политехнический колледж по специальности "электрик". И уже работая на ТЭЦ-2, без отрыва от производства окончила КГИУ, получив высшее образование по специальности "электроэнергетик".

Свой трудовой путь Елена начинала с должности аппаратчика. К своим обязанностям всегда подходила с особой ответственностью. Это заметило руководство, и спустя пять лет Елена приступила к работе в должности начальника смены.

Фото: Игорь Узаревич

"Сначала меня ставили на замещение, а когда утвердили в должности, первое время было очень страшно. Но мне повезло с коллективом. Мне иногда кажется, что без поддержки коллег я бы не освоила эту профессию. Тем более я училась на электрика, а устроилась аппаратчиком фильтрового зала и начала заниматься ведением водно-химического режима. Времена такие были, других вакансий не было, и в компанию было сложно устроиться", – рассказывает Елена.

Цех, в котором трудится Елена, занимается химводоочисткой, которая необходима для восполнения потерь пара и конденсата ТЭЦ-2 и подпиточной воды теплосетей. С особой благодарностью героиня статьи вспоминает своего первого наставника – старшего аппаратчика Ольгу Мельничук, а также своих первых руководителей Наталью Митяеву и Альвину Мелентьеву. У всех есть свои профессиональные хитрости, навыки, приобретенные за время работы. И в коллективе Елены Полеткиной, к счастью, было принято получать опыт, не набивая собственные шишки, а перенимая знания наставников.

"Мы ходили по бригадам, учились друг у друга. Каждый делился тонкостями работы, которые освоил. Благодаря этому методу из всех нас выросли отличные специалисты, – вспоминает Елена. Особым пунктом в обязанностях Елены отмечено соблюдение техники безопасности. – У нас все-таки не кондитерский цех. Тут опасное производство, поэтому всегда нужно быть начеку, чтобы не допускать производственного травматизма. Считаю, что чем больше мы даем знаний, проводим бесед с подчиненными, тем меньше вероятность того, что у нас в цехе произойдет несчастный случай. Нужно постоянно держать этот вопрос на контроле", – говорит Елена.

Сегодня в подчинении Елены Полеткиной 12 человек – оперативный персонал, дежурный слесарь, лаборант, дежурный слесарь КИПиА, дежурный электрик.

"Мы все разные, но все мы один коллектив. Когда привыкаешь к своей бригаде и знаешь характер каждого, работать слаженно гораздо легче, – уверена героиня статьи. Коллектив Елены преимущественно женский. По словам начальника смены, работать с женщинами ей намного проще. Плюс ко всему коллектив еще и разновозрастной, традиции не нарушаются – тех, кто младше и менее опытен, обучают специалисты со стажем".

Фото: Игорь Узаревич

"Мы стараемся найти подход к каждому, у всех свой характер, свои дела и проблемы вне цеха. Главное, чтобы на работе мысли были только о производстве, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь коллег. Техника безопасности не терпит ошибок и отвлеченных мыслей. Но мы это регулярно проговариваем в коллективе", – делится Елена.

Елена Полеткина работает в сменном графике – с девяти до девяти, иногда смена начинается утром, иногда вечером. Но на работу все приходят чуть раньше, чтобы принять смену, узнать производственные показатели и ситуацию в цехе за то время, что работал другой коллектив. Обязательно все присутствуют на сменно-встречном собрании. На последнем обсуждаются актуальные новости и задания.



"Все задачи, упущения, ситуации по технике безопасности обсуждаются на наших сменно-встречных собраниях, а после мы все идем по своим рабочим местам и принимаем рапорт. На нашей ответственности оперативный и ремонтный персонал, и, несмотря на то что наш цех находится не на территории ТЭЦ-2, мы один коллектив, мы делаем одно дело", – рассказывает героиня статьи.

Сегодня Елена уже сама наставник. Полученных опыта и знаний уже столько, что впору ими делиться.

"Производственным тонкостям, конечно, обучаем. Техника безопасности всегда на первом месте, – говорит Елена Полеткина.

Фото: Игорь Узаревич

"В нашей профессии важна внимательность, напоминаю, что у нас все-таки химический процесс! Если человек пришел работать с желанием – у него все получится".

Когда видишь атмосферу и работу в цехе, которая, кажется, не для хрупких женщин, возникает вопрос о том, не пожалела ли Елена о выборе профессии. Ответ несколько неожиданный:

"Нисколько. У нас, не поверите, работа творческая! Не все по накатанной, каждый день у нас что-то новое, ищем пути-решения, пробуем новые технологии, пытаемся упростить сложные процессы и в целом улучшить работу".

Как только Елена проходит турникет и покидает предприятие, установка "На работе только о работе!" остается позади. Дочери Александре 17 лет, она учится на фельдшера. По стопам мамы не пошла, но та не обижается, ведь каждому свое. Обе с любовью относятся к братьям нашим меньшим.

У нас две собаки – тойтерьер Джина и чихуахуа Баффи. Не могу сказать, что посвящаю им все свободные часы, но времени они занимают много!" – улыбается героиня статьи.

Семья Полеткиных с удовольствием ездит на рыбалку, летом – за грибами, выращивает урожай на даче.

"Ответственно нужно подходить не только к работе, но и к жизни в целом!" – завершила нашу беседу Елена, которой гордится весь коллектив.