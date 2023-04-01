Гол капитана сборной Казахстана признан лучшим во втором туре квалификации Евро-2024
Фото: kff.kz
Гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в ворота команды Дании (3:2) признан лучшим во втором туре квалификации Евро-2024. Об этом сообщила пресс-служба UEFA, передает Zakon.kz.
Как сообщается, по итогам голосования на сайте УЕФА гол казахстанского футболиста занял первое место в номинации "лучший гол" второго тура квалификации чемпионата Европы-2024.
Второе место занял британец Букайо Сака, забивший гол в ворота Украины.
На третьем месте оказался румынский защитник Андрей Буркэ, забивший в ворота сборной Беларуси.
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