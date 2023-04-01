Гол капитана сборной Казахстана признан лучшим во втором туре квалификации Евро-2024

Фото: kff.kz

Гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в ворота команды Дании (3:2) признан лучшим во втором туре квалификации Евро-2024. Об этом сообщила пресс-служба UEFA, передает Zakon.kz.

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