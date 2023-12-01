УЕФА: Гол Асхата Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024

Гол капитана сборной Казахстана по футболу Асхата Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает Zakon.kz.

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"В голосовании за лучший гол отборочного цикла Евро-2024 победил мяч полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена, сравнявшего счет в матче с датчанами", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте УЕФА 1 декабря 2023 года.

Топ-10 голов Европейской квалификации определили технические наблюдатели УЕФА, а затем шанс проголосовать получили болельщики.

"Технические наблюдатели УЕФА поставили гол Тагыбергена мощным дальним ударом на восьмое место, но именно он выиграл в голосовании болельщиков. На втором и третьем местах расположились мячи игроков сборной Албании – Ясира Асани и Кристьяна Аслани". УЕФА

Лучшие голы отбора Евро-2024 по версии болельщиков:

Асхат Тагыберген (Казахстан – Дания 3:2) – Тур 2, 26.03.23 (8-е место в официальном топ-10 технических наблюдателей). Ясир Асани (Албания – Польша 2:0) – Тур 6, 10.11.23 (7-е место в официальном топ-10). Кристьян Аслани (Фарерские острова – Албания 1:3) – Тур 4, 20.06.23 (5-е место в официальном топ-10).

Материал по теме Казахстанцы могут проголосовать за красивый гол Асхата Тагыбергена

О том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал голосование за лучший гол отборочного этапа Евро-2024, стало известно 28 ноября 2023 года. Тогда же и сообщалось, что в списке из 10-ти номинантов есть и гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена. Подробности по ссылке выше.