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В Алматы появится Центр инновационного творчества школьников

В Алматы появится Центр инновационного творчества школьников Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен проект постановления акимата "О создании коммунального государственного казенного предприятия "Центр инновационного творчества школьников" Управления образования города Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Создать коммунальное государственное казенное предприятие "Центр инновационного творчества школьников" Управления образования города Алматы", – говорится в документе.

Как следует из документа, в Наурызбайском районе города Алматы завершено строительство коммунального государственного предприятия "Центр инновационного творчества школьников".

Мощность центра составляет:

  • 375 чел. – по кружковой группе помещений;
  • 675 чел. – единовременная вместимость;
  • 1250 чел. – пропускная способность;
  • 3750 чел. – охват детей в неделю. 

Разработан также устав организации.

"Коммунальное государственное предприятия на праве хозяйственного ведения будет осуществлять свою деятельность в области дополнительного образования детей, получение ими качественного дополнительного образования соответствующих международным и казахстанским стандартам, направленного на формирование, всестороннее развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и техники", – говорится в пояснительной записке.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 14 апреля.

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Лариса Черненко
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