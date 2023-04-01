В Алматы появится Центр инновационного творчества школьников

Как следует из документа, в Наурызбайском районе города Алматы завершено строительство коммунального государственного предприятия "Центр инновационного творчества школьников".

Мощность центра составляет:

Разработан также устав организации.



"Коммунальное государственное предприятия на праве хозяйственного ведения будет осуществлять свою деятельность в области дополнительного образования детей, получение ими качественного дополнительного образования соответствующих международным и казахстанским стандартам, направленного на формирование, всестороннее развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и техники", – говорится в пояснительной записке.