В Алматы появится Центр инновационного творчества школьников
"Создать коммунальное государственное казенное предприятие "Центр инновационного творчества школьников" Управления образования города Алматы", – говорится в документе.
Как следует из документа, в Наурызбайском районе города Алматы завершено строительство коммунального государственного предприятия "Центр инновационного творчества школьников".
Мощность центра составляет:
- 375 чел. – по кружковой группе помещений;
- 675 чел. – единовременная вместимость;
- 1250 чел. – пропускная способность;
- 3750 чел. – охват детей в неделю.
Разработан также устав организации.
"Коммунальное государственное предприятия на праве хозяйственного ведения будет осуществлять свою деятельность в области дополнительного образования детей, получение ими качественного дополнительного образования соответствующих международным и казахстанским стандартам, направленного на формирование, всестороннее развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и техники", – говорится в пояснительной записке.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 14 апреля.