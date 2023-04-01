Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Врач рассказала, дефицит каких витаминов вызывает сухость и старение кожи

Врач рассказала, дефицит каких витаминов вызывает сухость и старение кожи Фото: freepik
Дефицит витамина А вызывает сухость и шелушение кожи, таким заключением поделилась врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан, сообщает Zakon.kz.

Дефицит витаминов является одной из важных причин ухудшения состояния кожи, так как именно она самым чувствительным образом реагирует на нехватку каких-либо микроэлементов в нашем организме, рассказывает врач порталу "Лайф".

Как заявляет медицинский эксперт, каждая группа витаминов играет роль в различных процессах, взаимодействуя между собой. Когда не хватает этих полезных элементов, кожа обычно реагирует на это сухостью, появлением трещин и высыпаний, а также снижением упругости и эластичности.

"Витамины, защитники, мощные антиоксиданты (С, А, Е), связывают свободные радикалы и способствуют процессам замедления старения в результате ультрафиолетового повреждения. Витамин А — это лидер по участию в различных процессах в коже. Снижение его накопления либо поступления сопровождается сухостью кожи, шелушением, склонностью к воспалению, снижением тонуса и эластичности кожи", – отметила врач.

Многие кремы, сыворотки и маски содержат витамин С, который является катализатором многих реакций, включая те, которые происходят в коже. Это укрепляет стенки сосудов и способствует синтезу коллагена, который необходим для здоровья и молодости кожи, как отметила наша собеседница. В дополнение к этому витамин С борется с пигментацией. Однако Жовтан указала на еще один важный элемент, который синтезируется непосредственно в нашей коже, – витамин D. Он и его производные контролируют важные процессы образования энергии в клетках, участвуют в синтезе белков и липидов кожи, а также оказывают противовоспалительное действие.

Новостные материалы не могут заменить консультацию врача. Перед принятием каких-либо решений, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту.

Читайте также

Что пророчат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака

Как справиться с панической атакой, рассказал психиатр

Топ-7 признаков синдрома отложенной жизни

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Что порочат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Что пророчат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
курсы валюта, деньги
Доллар подрос на торгах 31 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления