Врач рассказала, дефицит каких витаминов вызывает сухость и старение кожи

Дефицит витамина А вызывает сухость и шелушение кожи, таким заключением поделилась врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан, сообщает Zakon.kz.

Дефицит витаминов является одной из важных причин ухудшения состояния кожи, так как именно она самым чувствительным образом реагирует на нехватку каких-либо микроэлементов в нашем организме, рассказывает врач порталу "Лайф".

Как заявляет медицинский эксперт, каждая группа витаминов играет роль в различных процессах, взаимодействуя между собой. Когда не хватает этих полезных элементов, кожа обычно реагирует на это сухостью, появлением трещин и высыпаний, а также снижением упругости и эластичности.



"Витамины, защитники, мощные антиоксиданты (С, А, Е), связывают свободные радикалы и способствуют процессам замедления старения в результате ультрафиолетового повреждения. Витамин А — это лидер по участию в различных процессах в коже. Снижение его накопления либо поступления сопровождается сухостью кожи, шелушением, склонностью к воспалению, снижением тонуса и эластичности кожи", – отметила врач.

Многие кремы, сыворотки и маски содержат витамин С, который является катализатором многих реакций, включая те, которые происходят в коже. Это укрепляет стенки сосудов и способствует синтезу коллагена, который необходим для здоровья и молодости кожи, как отметила наша собеседница. В дополнение к этому витамин С борется с пигментацией. Однако Жовтан указала на еще один важный элемент, который синтезируется непосредственно в нашей коже, – витамин D. Он и его производные контролируют важные процессы образования энергии в клетках, участвуют в синтезе белков и липидов кожи, а также оказывают противовоспалительное действие.