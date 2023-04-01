В Астане состоялось торжественное собрание в честь 30-летия Военно-морских сил
Военные марши в исполнении оркестра, парадная форма одежды моряков, присутствие представителей общественности, воспитанников военно-патриотического движения "Жас сарбаз", членов семей военнослужащих, ветеранов, стоявших у истоков создания этого вида войск, создали праздничный настрой.
Со знаменательным событием личный состав Военно-морских сил и всех участников мероприятия от имени руководства Вооруженных сил поздравил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.
"В едином строю с Вооруженными силами страны вы последовательно претворяете в жизнь стратегическую программу построения Нового Казахстана, выполняете почетную и ответственную обязанность обеспечения безопасности государства, мирного труда наших граждан", – сказал он.
Особой благодарности были удостоены ветераны Военно-морских сил, стоявшие у истоков их становления и развития. Воспоминаниями о непростом периоде становления вида войск поделился ветеран Вооруженных сил контр-адмирал Ратмир Комратов, прошедший путь от курсанта до главнокомандующего Военно-морскими силами независимого Казахстана.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
На торжественном собрании были награждены лучшие экипажи кораблей. За высокие достижения в службе были отмечены полковник Уалихан Сулейменов, подполковники Иван Понамаренко и Алексей Шпилев, капитан третьего ранга Василий Агапитов и старшина третьего класса Галымжан Толембаев.
Сегодня Военно-морские силы оснащены современными кораблями, вооружением и техникой, способными защищать национальные интересы страны в акватории Каспийского моря.
Завершилось мероприятие концертом, подготовленным силами творческого коллектива Национального военно-патриотического центра.