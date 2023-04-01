Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Норвегии при сходе лавин погибли туристы

горы Фото: pixabay
Четыре человека погибли на севере Норвегии при сходе лавин, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы полиции страны, 40-летний турист из Словении погиб при сходе лавины в долине Тверрельв провинции Сторслетт в Тромсе. Вместе с ним альпинизмом занимались еще 5 человек, они не пострадали.

Также лавина привела к смерти пожилой норвежской пары из Рейнёйе в Гротнесдалене. Погибшим было около 60 лет. Оползень снес дом и сарай пострадавших в море. Полиция занимается эвакуацией населения из прибрежного населенного пункта в соседний из-за риска повторных оползней.

Кроме того, на пике Каврингтинден в Люнгене погиб 30-летний турист из Италии, вместе с ним путешествовали еще четыре туриста. Один из них пострадал и был эвакуирован с места происшествия на вертолете.

Читайте также

Ситуация в Украине: Зеленский ввел санкции против сына Медведева, Киев запросил у Варшавы бронетранспортеры

В США во время торнадо погибли 10 человек

В Японии борются с рекордно низкой рождаемостью

Елена Беляева
Норвегия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Что порочат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Что пророчат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
5 человек погибли при лобовом столкновении на трассе в Алматинской области
Пять человек погибли при лобовом столкновении в Алматинской области
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления