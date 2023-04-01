В Норвегии при сходе лавин погибли туристы

Четыре человека погибли на севере Норвегии при сходе лавин, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы полиции страны, 40-летний турист из Словении погиб при сходе лавины в долине Тверрельв провинции Сторслетт в Тромсе. Вместе с ним альпинизмом занимались еще 5 человек, они не пострадали.

Также лавина привела к смерти пожилой норвежской пары из Рейнёйе в Гротнесдалене. Погибшим было около 60 лет. Оползень снес дом и сарай пострадавших в море. Полиция занимается эвакуацией населения из прибрежного населенного пункта в соседний из-за риска повторных оползней.

Кроме того, на пике Каврингтинден в Люнгене погиб 30-летний турист из Италии, вместе с ним путешествовали еще четыре туриста. Один из них пострадал и был эвакуирован с места происшествия на вертолете.