Какие заболевания кошек опасны для человека

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какими болезнями можно заразиться от кошек, сообщает Zakon.kz.

В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" он отметил, что бартонеллез может передаться человеку через укус или царапины, в основном от котят, вызывая повышение температуры, озноб и увеличение лимфоузлов. Болезнь проходит сама по себе за 3-4 дня, предупредил Мясников.

По его словам, животное также может быть распространителем токсоплазмы – внутриклеточного паразита. Чтобы избежать развития этого заболевания как у животного, так и у человека, необходимо менять лоток кошке каждый день, подчеркнул специалист.

Отмечается, что шерсть животного и частички его эпителия могут быть аллергеном для многих людей. Специалист рассказал, что аллергеном могут стать не только длинношерстные кошки, но и сфинксы. Чтобы избежать развития повышенной чувствительности к аллергенам, Мясников рекомендует с самого детства приучать ребенка контактировать с кошками и собаками.