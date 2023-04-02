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В Тель-Авиве на улицах собралось уже более 175 тыс. митингующих

Крупнейшая акция протеста в Израиле: в Тель-Авиве на улицах собралось уже более 175 тыс. митингующих Фото: https://t.me/ru2ch
Более 170 тысяч демонстрантов в Тель-Авиве выступили сегодня против судебной реформы в стране, сообщает Zakon.kz

Крупнейшая манифестация проходит возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива.

Полиция разгоняет демонстрантов водомётами.

По информации The Times of Israel полиция задержала 19 протестующих.

По информации Telegram-канала "Срочно сейчас", несмотря на то, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отложил принятие реформы до лета, активисты заявляют, что не верят в предлагаемый властями "компромисс" и намерены добиваться полной отмены реформы.

Как сообщали ранее, противники судебной реформы вышли на масштабные акции протеста в городах Израиля вечером 26 марта после увольнения министра обороны

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Елена Вебер
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