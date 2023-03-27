Тысячи людей вышли на протесты в Израиле после увольнения министра обороны

Противники судебной реформы вышли на масштабные акции протеста в городах Израиля вечером 26 марта после увольнения министра обороны, сообщает Zakon.kz.

Тысячи не согласных с судебной реформой вышли на улицы городов Израиля. Протесты начались в ночь на 26 марта. На фоне увольнения министра обороны, отправленного в отставку в воскресенье, шествия усилились.

"Согласно заявлению полиции, тысячи протестующих сожгли шины, установили барьеры, камни и утюги на дороге на перекрестке Каплан и шоссе 20. Десятки костров были зажжены посреди улицы вдоль шоссе Аялон", — сообщает издание Ynet.

Собравшиеся на протесты, заявляют о неделе "паралича", во время которой будут проходить различные формы протеста, пишет издание The Jerusalem Post.





איילון דרום סמוך לגשר יהודית. אלפי צעירים pic.twitter.com/yh39KUUohV — Bar Peleg (@bar_peleg) March 26, 2023

Напомним, что 26 марта премьер-министр Израиля уволил министра обороны Йоава Галанта из-за его призывов приостановить реформу юридической системы. Ранее 630 тысяч недовольных собрались на улицах городов Израиля в знак протеста против судебной реформы.

