Тысячи людей вышли на протесты в Израиле после увольнения министра обороны
Фото: скриншот с видео
Противники судебной реформы вышли на масштабные акции протеста в городах Израиля вечером 26 марта после увольнения министра обороны, сообщает Zakon.kz.
Тысячи не согласных с судебной реформой вышли на улицы городов Израиля. Протесты начались в ночь на 26 марта. На фоне увольнения министра обороны, отправленного в отставку в воскресенье, шествия усилились.
"Согласно заявлению полиции, тысячи протестующих сожгли шины, установили барьеры, камни и утюги на дороге на перекрестке Каплан и шоссе 20. Десятки костров были зажжены посреди улицы вдоль шоссе Аялон", — сообщает издание Ynet.
Собравшиеся на протесты, заявляют о неделе "паралича", во время которой будут проходить различные формы протеста, пишет издание The Jerusalem Post.
איילון דרום סמוך לגשר יהודית. אלפי צעירים pic.twitter.com/yh39KUUohV— Bar Peleg (@bar_peleg) March 26, 2023
Напомним,
что 26 марта премьер-министр Израиля
уволил министра обороны Йоава Галанта
из-за его призывов приостановить реформу
юридической системы. Ранее 630 тысяч недовольных собрались на улицах городов Израиля в знак протеста против судебной реформы.
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