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Скончался актер из фильма "Страсти Христовы"

Скончался актер из фильма "Страсти Христовы" Фото: скриншот с видео
Болгарский актер Христо Живков, сыгравший в кинокартине "Страсти Христовы" Иоанна Богослова, скончался от рака, сообщает Zakon.kz

По информации Starhit.ru Живков не смог победить рак. Об этом сообщили его родные.

Всемирную известность Христо Живков получил в начале века, сыграв Иоанна Богослова в библейской драме "Страсти Христовы". Культовую картину снял Мэл Гибсон. Лента была номинирована на "Оскар" в трех различных категориях.

Еще одной значимой ролью актера стал Джованни Медичи в итальянском фильме "Оружейное ремесло", снятом за три года до выхода "Страстей Христовых". Картину представили на Каннском фестивале. Позднее болгарская звезда появился в сериале "Гнездо жаворонка" - лента была весьма популярна в Италии.


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