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Скончался актер из ТВ-шоу "Каламбур"

актер Фото: Facebook/Сергей Гладков, Youtube/Calambour Group
Скончался актер Сергей Гладков, известный по своим ролям в "Каламбуре", сообщает Zakon.kz.

По данным Mash, Сергей Гладков скончался в возрасте 60 лет.

Он родился 20 февраля 1963 года в городе Харькове.

В годы учебы в институте он создал первые клоунские проекты. Окончил курсы режиссуры и пантомимы. Ставил студенческие спектакли. В 1985 году создал первую клоунскую группу "Пантофон" – прообраз будущих проектов "Магазин Фу" и "Деревня дураков".

В 1996 году вместе с Юрием Стыцковским и Алексеем Агопьяном создал коллектив "Каламбур". Эта телепередача имела успех на различных ТВ-каналах. 

Он играл роли мужика из "Деревни дураков", диспетчера и миссис Бурпл в "Крутом пике", неудачника в "Баре Каламбур", Дранкеля в "Железном капуте" и в других.

Помимо этого, Гладков также работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.

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