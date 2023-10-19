Скончался актер из ТВ-шоу "Каламбур"
По данным Mash, Сергей Гладков скончался в возрасте 60 лет.
Он родился 20 февраля 1963 года в городе Харькове.
В годы учебы в институте он создал первые клоунские проекты. Окончил курсы режиссуры и пантомимы. Ставил студенческие спектакли. В 1985 году создал первую клоунскую группу "Пантофон" – прообраз будущих проектов "Магазин Фу" и "Деревня дураков".
В 1996 году вместе с Юрием Стыцковским и Алексеем Агопьяном создал коллектив "Каламбур". Эта телепередача имела успех на различных ТВ-каналах.
Он играл роли мужика из "Деревни дураков", диспетчера и миссис Бурпл в "Крутом пике", неудачника в "Баре Каламбур", Дранкеля в "Железном капуте" и в других.
Помимо этого, Гладков также работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.