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Когда Трамп выступит перед общественностью и расскажет всю правду

Когда Трамп выступит перед общественностью Фото: Instagram.com/realdonaldtrump/
В администрации экс-президента США Дональда Трампа сообщили, что он намерен выступить после предъявления обвинений в суде Нью-Йорка в вторник 4 апреля, передает Zakon.kz

По информации РИА Новости во вторник Трамп, как ожидается, явится в суд в Нью-Йорке, где ему зачитают обвинения, а он откажется их признать.

Предположительно, речь идет о финансовых нарушениях при выплате крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о ее предполагаемом романе с экс-президентом.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем за всю историю уровне

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Елена Вебер
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