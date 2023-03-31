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Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием

Назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием Фото: Facebook/Donald J. Trump
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем за всю историю уровне, сообщает Zakon.kz.

Бывший американский лидер также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он "делает грязную работу" в интересах нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена вместо борьбы с преступлениями, которые совершаются в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинения экс-президенту США. Источники утверждают, что обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения. Прокуратура считает, что Сторми Дэниелс дали денег, чтобы "купить молчание" по поводу ее предполагаемой связи с Трампом.

Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. По словам Трампа, преследование обусловлено лишь политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

Несмотря на расследование, популярность экс-президента США среди республиканцев, согласно соцопросам, продолжает расти, и многие из них его поддерживают.

Ранее присяжные проголосовали за привлечение Трампа к уголовной ответственности.

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