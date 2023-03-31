Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Бывший американский лидер также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он "делает грязную работу" в интересах нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена вместо борьбы с преступлениями, которые совершаются в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинения экс-президенту США. Источники утверждают, что обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни.
Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения. Прокуратура считает, что Сторми Дэниелс дали денег, чтобы "купить молчание" по поводу ее предполагаемой связи с Трампом.
Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. По словам Трампа, преследование обусловлено лишь политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Несмотря на расследование, популярность экс-президента США среди республиканцев, согласно соцопросам, продолжает расти, и многие из них его поддерживают.
Ранее присяжные проголосовали за привлечение Трампа к уголовной ответственности.