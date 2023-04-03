Товарный поезд с пивом сошел с рельсов в США

В американском штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов состава, в которых перевозилось пиво, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС некоторые вагоны оказались в реке в результате происшествия.

При этом в результате инцидента никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет

По заявлению местной полиции, причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что поезд с опасными материалами сошел с рельсов в США. Железнодорожная авария в США привела к утечке нефти из грузовых вагонов поезда, перевозившего опасные материалы.