Очередной поезд с опасными материалами сошел с рельсов в США
По данным телеканала Valley News Live, инцидент произошел в воскресенье в 23:15 по местному времени в штате Северная Дакота в округе Ричленд. Поезд из 70 вагонов перевозил нефтепродукты, используемые при производстве асфальта. Всего с рельсов сошел 31 вагон, отметили местные власти.
Эксперты по опасным материалам продолжают оценивать место происшествия и работать с службами экстренного реагирования. Бригады ждут, когда благодаря холодной погоде затвердеют просочившиеся материалы, которые, как ожидается, превратятся в гель, сообщает местный телеканал WZFG со ссылкой на официальных лиц.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время спасатели приступили к очистке территории, которая может занять от 7 до 10 дней.
5 марта поезд Norfolk Southern сошел с рельсов в Огайо, что стало вторым подобным инцидентом с железной дорогой в этом штате примерно за месяц.
Авария последовала за крушением 3 февраля поезда Norfolk Southern в Восточной Палестине, штат Огайо, в 290 км к северо-востоку от Спрингфилда.