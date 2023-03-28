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Очередной поезд с опасными материалами сошел с рельсов в США

Очередной поезд с опасными материалами сошел с рельсов в США Фото: pixabay
Железнодорожная авария в США привела к утечке нефти из грузовых вагонов поезда, перевозившего опасные материалы, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Valley News Live, инцидент произошел в воскресенье в 23:15 по местному времени в штате Северная Дакота в округе Ричленд. Поезд из 70 вагонов перевозил нефтепродукты, используемые при производстве асфальта. Всего с рельсов сошел 31 вагон, отметили местные власти.

Эксперты по опасным материалам продолжают оценивать место происшествия и работать с службами экстренного реагирования. Бригады ждут, когда благодаря холодной погоде затвердеют просочившиеся материалы, которые, как ожидается, превратятся в гель, сообщает местный телеканал WZFG со ссылкой на официальных лиц.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время спасатели приступили к очистке территории, которая может занять от 7 до 10 дней.

5 марта поезд Norfolk Southern сошел с рельсов в Огайо, что стало вторым подобным инцидентом с железной дорогой в этом штате примерно за месяц.

Авария последовала за крушением 3 февраля поезда Norfolk Southern в Восточной Палестине, штат Огайо, в 290 км к северо-востоку от Спрингфилда.

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Константин Вноровский
США
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