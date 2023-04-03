Не брать с собой большие суммы денег попросили паломников в Саудовской Аравии
Фото: pixabay
Власти Саудовской Аравии посоветовали паломникам, совершающим умру рекомендовали не привозить с собой золотые слитки, драгоценные камни и драгоценные металлы в целом и иметь при себе не более 16 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz
По информации rg.ru также паломников просят быть осторожнее из-за активизации мошенников и уведомлять соответствующие органы, если они подозревают мошенничество или становятся его жертвами.
Отметим, что в Рамазан в Саудовскую Аравию приезжает огромное количество желающих совершить умру.
Как сообщали ранее, священный месяц у мусульман начался 23 марта и продлится до 21 апреля.
В этом году Ночь предопределения пройдет с 17 на 18 апреля. Ораза айт выпадет на 21 апреля.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ