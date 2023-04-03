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Не брать с собой большие суммы денег попросили паломников в Саудовской Аравии

Не брать с собой большие суммы денег попросили паломников в Саудовской Аравии Фото: pixabay
Власти Саудовской Аравии посоветовали паломникам, совершающим умру рекомендовали не привозить с собой золотые слитки, драгоценные камни и драгоценные металлы в целом и иметь при себе не более 16 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz

По информации rg.ru также паломников просят быть осторожнее из-за активизации мошенников и уведомлять соответствующие органы, если они подозревают мошенничество или становятся его жертвами. 

Отметим, что в Рамазан в Саудовскую Аравию приезжает огромное количество желающих совершить умру.

Как сообщали ранее, священный месяц у мусульман начался 23 марта и продлится до 21 апреля.

В этом году Ночь предопределения пройдет с 17 на 18 апреля. Ораза айт выпадет на 21 апреля.


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Елена Вебер
Саудовская Аравия
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