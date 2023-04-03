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Бибисара Асаубаева продолжает лидировать на Гран-при Индии

Шахматы Гран-При Индия Фото: Instagram/drs_kz
Двукратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева остается на первой строчке после восьмого раунда Гран-при в Нью-Дели. Казахстанка в очередной день соревнований сыграла вничью с одним из главных фаворитов турнира, китаянкой Чжу Цзиньэр, сообщает Zakon.kz.

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Ничья с китайской шахматисткой Чжу позволилп Асаубаевой остаться на первой позиции после третьего этапа Гран-при. В активе Бибисары на данный час ровно 5 очков: 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. За ней идут Чжу Цзиньэр (4,5) и россиянки Александра Горячкина и Катерина Лагно, у обоих по 4 балла. 

3 апреля Бибисара Асаубаева встретится с 36-летней чемпионкой мира-2017 по рапиду из Грузии Наной Дзагнидзе. Грузинская шахматистка сейчас идет на восьмом месте турнирной таблицы. 3-й этап Гран-при Индии завершится 5 апреля.  

Ранее с данных соревнований снялись две участницы: Жансая Абдумалик (Казахстан) и Элизабет Петц (Германия). Вместо запланированных 12-ти шахматисток турнир начали 10 спортсменок.  

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