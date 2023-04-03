Преступники ввозили в Казахстан из России авто криминального происхождения

Группа лиц в Акмолинской области занималась постановкой на учет и реализацией транспортных средств криминального происхождения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, группа лиц с 2020 по 2021 года незаконно ввозила в Казахстан из России автотранспортные средства криминального происхождения.

"Установлено, что группа лиц по предварительному сговору, приобретала на территории Российской Федерации транспортные средства, находящиеся в розыске. В последующем изготавливали на них поддельные документы на основании которых без фактического пересечения границы производили регистрацию на территории Казахстана, после регистрации и получения правоустанавливающих документов, получая ГРНЗ, пересекали границу и завозили в РК для последующей реализации добросовестным покупателям". Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что приговором суда трое граждан осуждены к 8, 7 и 6 годам лишения свободы (не вступил в законную силу).

20 февраля сообщалось, что в АФМ раскрыли схему серого импорта российского зерна через Казахстан.