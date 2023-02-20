Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В АФМ раскрыли схему серого импорта российского зерна через Казахстан

В АФМ раскрыли схему серого импорта российского зерна через Казахстан Фото: pixabay
Схема серого импорта российского зерна, с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через Казахстан, выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу 20 февраля отметили, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге.

При этом, с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение.

Это, согласно данным АФМ, позволило уклониться от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" в сумме почти 150 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается, заключили в пресс-службе.

15 февраля в АФМ сообщили о том, что у россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге.

Читайте также

Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки

Главное за ночь: второй эшелон казахстанских спасателей прибыл из Турции, КНДР продолжает запуск ракет

24 человека погибли из-за ливней в Бразилии

Анастасия Московчук
Россия АФМ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Гороскоп от ИИ: как нейросеть видит ваше будущее
Гороскоп от ИИ: как нейросеть видит ваше будущее
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Вредные привычки, которые создают хаос в доме
Вредные привычки, которые создают хаос в доме
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления