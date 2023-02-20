В АФМ раскрыли схему серого импорта российского зерна через Казахстан

Схема серого импорта российского зерна, с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через Казахстан, выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу 20 февраля отметили, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге.

При этом, с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение.

Это, согласно данным АФМ, позволило уклониться от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" в сумме почти 150 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается, заключили в пресс-службе.

15 февраля в АФМ сообщили о том, что у россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге.