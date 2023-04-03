В Алматы и двух областях подешевело подсолнечное масло

В Казахстане третью неделю фиксируется снижение цен на социально значимые продукты. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.

По данным МТИ, устойчивый трехнедельный тренд снижения цен зафиксирован на 6 видов продуктов: крупу гречневую, картофель, морковь, лук, капусту, сахар.

"За текущую неделю снизились цены на крупу гречневую на 1,3%, сахар – на 0,8%, лук – на 0,3% и картофель – на 0,7%. На этой неделе наблюдается снижение цен на масло подсолнечное на 1,1% в трех регионах: Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях". И.о. председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков

Кроме того, по данным Ассоциации переработчиков масличных культур, по сравнению с октябрем-ноябрем 2022 года снизились цены на подсолнечный шрот/жмых до 30%, на подсолнечное масло в сравнении с ноябрем прошлого года – до 19%.

Сейчас отпускные цены отечественных маслозаводов на литр подсолнечного рафинированного масла находятся в диапазоне 630-680 тенге.

Кроме того, продолжается тенденция снижения цен в Мангистауской области.

Положительный ценовой тренд, как отмечают в ведомстве, также зафиксировали и Западно-Казахстанской области (-0,1%). Здесь значительно снизились цены на лук (-2,9%) и сахар (-3,8%). Стабилизировались цены в Северо-Казахстанской области.

"В результате анализа электронных счетов-фактур Комитет торговли выявил посредническую схему двух индивидуальных предпринимателей, получивших льготный займ в СПК "Шымкент". Путем создания дополнительного посредничества они реализовывали продукцию по завышенной цене друг другу. В конечном счете до потребителя продукция доходила значительно дороже. Все материалы переданы в территориальные департаменты для проработки". Айдар Абилдабеков

Вместе с тем вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек информировал о результатах разбронирования овощей в регионах и объемах запасов.

При потребности в картофеле до конца апреля в объеме 29,9 тыс. тонн обеспеченность этим овощем в 18 регионах составляет от 90% и выше, в остальных – от 69%. При потребности в моркови до конца апреля т.г. в 6,8 тыс. тонн обеспеченность запасами составляет от 100% и выше, за исключением Карагандинской области (69%). Капустой обеспечены менее 50% два региона (Жамбылская и Кызылординская области), у всех остальных – свыше. По луку запасы всех регионов превышают планку в 50%.

В заключении исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что необходимо пересмотреть типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, увеличив финансирование форвардного закупа продтоваров до 70%, а по оборотным схемам снизить до 30%.



