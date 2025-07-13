В Минторговли рассказали, какие продукты подешевели в Казахстане за неделю

В Министерстве торговли и интеграции отметили, что минувшая неделя завершилась с нулевым ростом цен на социальные продукты питания, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что тенденция замедления роста стоимости продуктов из этого сегмента продолжается.

"За последнюю неделю цены снизились на яйца (1,2%), лук ( 0,8%), морковь (0,6%), рожки и рис (0,1%). Также с начала года на 1,7% подешевела мука", – сообщили в МТИ.

Индекс цен больше всего снизился в Туркестанском регионе (0,2%), а также в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях (0,1%). В Алматы, Астане, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Костанайской и области Абай этот показатель остался на нулевом уровне.

"В рамках контроля за ценообразованием на социальные продукты питания по выявленным региональными комиссиями фактам превышения допустимой торговой надбавки на СЗПТ в размере 15% возбуждено 1 872 административных дела", – добавили в министерстве.

Проведен анализ более 6 100 товарных цепочек. В 655 случаях выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее в Министерстве торговли заявили об усилении контроля за транзитом продуктов через территорию Казахстана.