В Минторговли рассказали, какие продукты подешевели в Казахстане за неделю
Фото: freepik
В Министерстве торговли и интеграции отметили, что минувшая неделя завершилась с нулевым ростом цен на социальные продукты питания, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве пояснили, что тенденция замедления роста стоимости продуктов из этого сегмента продолжается.
"За последнюю неделю цены снизились на яйца (1,2%), лук ( 0,8%), морковь (0,6%), рожки и рис (0,1%). Также с начала года на 1,7% подешевела мука", – сообщили в МТИ.
Индекс цен больше всего снизился в Туркестанском регионе (0,2%), а также в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях (0,1%). В Алматы, Астане, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Костанайской и области Абай этот показатель остался на нулевом уровне.
"В рамках контроля за ценообразованием на социальные продукты питания по выявленным региональными комиссиями фактам превышения допустимой торговой надбавки на СЗПТ в размере 15% возбуждено 1 872 административных дела", – добавили в министерстве.
Проведен анализ более 6 100 товарных цепочек. В 655 случаях выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
Ранее в Министерстве торговли заявили об усилении контроля за транзитом продуктов через территорию Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript