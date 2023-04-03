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Экс-глава поста "СЭЗ "Сары-Арка" осужден за контрабанду криптовалютного оборудования

Экс-глава поста "СЭЗ "Сары-Арка" осужден за контрабанду криптовалютного оборудования Фото: pixabay
Бывший руководитель поста "СЭЗ "Сары-Арка"осужден за контрабанду криптовалютного оборудования. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры 3 апреля 2023 года.

Приговором апелляционной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда от 20 марта осужден Оспанов А. за экономическую контрабанду в особо крупном размере. Он обвинялся в обманном ввозе из Грузии "майнеров" для добычи криптовалюты.

В суде подтверждено, что сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области оперативным путем задокументировали ложные намерения представителя декларанта ТОО "Карагандинский завод комплексных сплавов" Оспанова, который обладал достаточными знаниями об особенностях порядка подачи деклараций в "свободной экономической зоне" и имел 23-летний опыт работы в таможенных органах.

"Он убедил нанятых заводом таможенных брокеров в использовании данной вычислительной техники якобы для доукомплектования мощности металлургического производства на экономической зоне, на территории которой уплата таможенных платежей не производится".Карагандинская транспортная прокуратура

Приговором суда в доход государства обращены предметы контрабанды на общую стоимостью свыше 390 млн тенге, в их числе оборудование для майнинга марки "Ant-Miner S9" в количестве 1779 штук и кабеля для блока питания в количестве 10 тыс. штук.

Судебный акт вступил в законную силу.

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Динара Халдарова
Грузия Карагандинская область
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