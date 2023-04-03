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Азартные игры перешли в онлайн

азартные игры Фото: pixabay
Объем услуг по организации азартных игр в режиме онлайн в 2021 году составил 298,7 млрд тенге. В то время как в 2020 году лишь 2 млн тенге, а в 2019 году — 162 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

На заключение пари в режиме онлайн в 2021 году пришлось 64 млрд тенге, против лишь 4,4 млрд тенге в 2020 году и всего 331,4 млн тенге в 2019 году. Для сравнения: объем услуг по организации настольных азартных игр — в частности, услуг казино — в 2021 году составил 21,1 млрд тенге, говорится в сообщении Бюро Национальной статистики. 

Какой была ситуация в этом плане в 2022 году, пока непонятно, но, скорее всего, тенденция роста онлайн-сегмента продолжается, пишет Finprom.kz

В разрезе регионов 93,2% всего объема услуг по организации азартных игр и заключению пари ожидаемо пришлось лишь на Алматинскую область: 516,2 млрд тенге.

Значительный объем наблюдался также в Акмолинской области: 37,5 млрд тенге.

Незначительные показатели были зафиксированы в Кызылординской (5,8 млн тенге), Карагандинской (2,3 млн тенге), Улытауской (644,7 тыс. тенге), Жамбылской (49,5 тыс. тенге) и Западно-Казахстанской (20,2 тыс. тенге) областях, а также в Алматы (151,2 тыс. тенге).

30 марта двоих мужчин в Алматы осудили за организацию азартных игр в TikTok. 

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Ирина Лукичева
Акмолинская область Алматинская область Карагандинская область Кызылординская область
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