На каких условиях работающей молодежи в Казахстане будут предоставлять арендное жилье

Приказом министра информации и общественного развития РК внесены изменения в Правила предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что арендное жилище без права выкупа предоставляется на срок три года.

Ранее оно предоставлялось на 5 лет.

Порядок предоставления арендного жилья для работающей молодежи состоит из следующих этапов:

размещение уполномоченным органом объявления и прием заявлений;

проверка документов на соответствие требованиям;



принятие уполномоченным органом решения о предоставлении арендного жилища без права выкупа;

заключение договора найма жилища уполномоченным органом с заявителем.

Заявитель для получения арендного жилья предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:



нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи (при наличии); копию документа об образовании; копию свидетельства о заключении брака (при наличии); копию свидетельства о рождении детей (при наличии); справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на территории РК на заявителя и всех членов семьи; справку с места работы; справку о доходах за последние 6 месяцев, подтверждающую ежемесячный доход заявителя в размере не менее 40 МРП (138 000 тенге); документы, подтверждающие трудовой стаж; справку о наличии и номере сберегательного счета и выписку об остатке и движении денег по нему; документы, подтверждающие личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (при наличии); выписку с индивидуального пенсионного счета (за последние 6 месяцев); при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности уведомление (свидетельство) о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя за весь период осуществления предпринимательской деятельности; при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности налоговую декларацию по доходам за последний год деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; постоянную регистрацию заявителя в данном населенном пункте не менее трех последних лет перед подачей заявления (электронный формат); постоянную регистрацию членов семьи заявителя в данном населенном пункте (электронный формат).

Заявление и документы подаются в уполномоченный орган через единую платформу интернет-ресурсов государственных органов, либо через платформу, созданную уполномоченным органом.

После завершения приема документов уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней проверяет полноту документов и в течение 30 рабочих дней производит подсчет баллов и формирует список заявителей на получение арендного жилища без права выкупа по наибольшему количеству баллов.

Подсчет баллов осуществляется по балльной системе:

заявителю, освоившему профессию в учреждениях высшего или среднего специального образования наиболее востребованных рынком специальностей, – 10 баллов;

при наличии семьи – 5 баллов;

при наличии одного ребенка – 1 балл, за каждого последующего ребенка – 2 балла;

при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности не менее года – 5 баллов, за каждый год – 1 балл;

при наличии индивидуальных трудовых достижений заявителя в различных сферах деятельности – 2 балла;

за трудовую деятельность в бюджетных организациях (государственных учреждениях и государственных предприятиях) – 5 баллов, за каждый год стажа – 1 балл;

за каждый год накоплений заявителем на сберегательных счетах (депозитах) в банках второго уровня и при наличии остатка на счете не менее 40 месячных расчетных показателей – 2 балла.

При равенстве баллов преимущество имеют заявители, подавшие заявления ранее по дате подачи заявления и старше по возрасту.

Определение общей площади выделяемого жилища осуществляется на основании выставленных баллов по итогам конкурса и количества детей у заявителя.

Предоставление арендного жилища без права выкупа осуществляется в следующем процентном соотношении:

60% арендного жилья – заявителям, состоящим в браке;

40% арендного жилья – заявителям, не состоящим в браке (супружестве).

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после вынесения решения о предоставлении арендного жилья без права выкупа публикует результаты отбора на своем интернет-ресурсе, а также направляет заявителям уведомление о принятом решении.



Граждане, получившие арендное жилье без права выкупа, допускаются в арендное жилье на основании договора, который заключается в течение 15 календарных дней.

Приказ вводится в действие с 11 апреля 2023 года.

Работающая молодежь – граждане РК, не достигшие возраста 35 лет, освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ или) организаций технического и профессионального либо послесреднего, высшего, послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность.

Арендное жилище без права выкупа – жилье, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам РК, в пользование за плату без права выкупа.

Уполномоченный орган – структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее руководство в сфере жилищных отношений.