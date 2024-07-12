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Законодательство РК

В Казахстане обновили правила предоставления арендного жилья для работающей молодежи

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Министр культуры и информации приказом от 3 июля 2024 года внес изменения в Правила предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

К работающей молодежи относятся казахстанцы, не достигшие 35 лет, освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ или организаций технического и профессионального и послесреднего, или высшего, послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность.

Порядок предоставления аредного жилья

Уполномоченный орган публикует на своем интернет-ресурсе, либо интернет-ресурсе местного исполнительного органа объявление о предоставлении арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи с указанием даты начала и окончания приема заявлений.

Порядок предоставления арендного жилья состоит из следующих этапов:

  • размещение уполномоченным органом объявления;
  • прием уполномоченным органом заявлений в сроки указанные в объявлении;
  • проверка уполномоченным органом документов на соответствие требованиям правил;
  • принятие уполномоченным органом решения о предоставлении арендного жилища без права выкупа;
  • заключение договора найма жилища уполномоченным органом с заявителем.

К работающей молодежи для получения арендного жилья предъявляются следующие требования:

  • гражданин РК, не достигший возраста 35 лет (до 34 лет включительно);
  • освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ, организаций технического и профессионального и послесреднего, или высшего, послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность;
  • наличие у заявителя постоянной регистрации в области, городе республиканского значения или в столице в зависимости от нахождения арендного жилища без права выкупа не менее трех последних лет перед подачей заявления;
  • наличие постоянной регистрации по месту жительства членов семьи заявителя (при наличии супруга);
  • отсутствие жилья на праве собственности на территории РК у заявителя, супруга/и, детей, за исключением жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, находящихся под угрозой обрушения (разрушения), жилья на территории республики в течение последних пяти лет перед подачей заявления.
  • наличие у заявителя ежемесячного дохода за последние шесть месяцев в размере не менее 40 МРП (147 680 тенге в 2024 году);
  • наличие сберегательного счета (депозита) в субъекте квазигосударственного сектора, являющимся банком второго уровня, осуществляющим деятельность в рамках системы жилищных строительных сбережений.

Заявителю вместе с супругой предоставляется только одно арендное жилище без права выкупа в случае заключения договора.

Для получения арендного жилья без права выкупа заявитель предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:

  • копии документа, удостоверяющего личность, свидетельств(а) о рождении детей заявителя и членов семьи (при наличии);
  • нотариально засвидетельствованная копия документа об образовании;
  • копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
  • справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на территории РК на заявителя и всех членов семьи (при наличии);
  • справка с места работы;
  • справка о доходах за последние шесть месяцев, подтверждающая ежемесячных доход заявителя в размере не менее 40 МРП;
  • документы, подтверждающие трудовой стаж;
  • справка о наличии и номере сберегательного счета (депозита) в банке, и выписка об остатке и движении денег по нему, выданная банком;
  • выписка с индивидуального пенсионного счета (за последние шесть месяцев);
  • при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, уведомление (свидетельство) о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя за весь период осуществления предпринимательской деятельности;
  • при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности налоговая декларация по доходам за последний год деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
  • постоянная регистрация заявителя в области, городе республиканского значения или в столице в зависимости от нахождения арендного жилища без права выкупа, не менее трех последних лет перед подачей заявления (скриншот/цифровое изображение);
  • постоянная регистрация членов семьи заявителя (при наличии) в области, городе республиканского значения или в столице в зависимости от нахождения арендного жилища без права выкупа (скриншот/цифровое изображение).

Заявление, а также документы, указанные в настоящем пункте, подаются в уполномоченный орган через единую платформу интернет-ресурсов государственных органов, либо через платформу, созданную уполномоченным органом.

После завершения приема документов уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней проверяет полноту документов и их соответствие правилам.

При предоставлении заявителем неполного пакета документов, согласно перечню, указанному выше, заявителю направляется уведомление о необходимости предоставления отсутствующих документов.

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления должен предоставить дополненный пакет документов.

При непредставлении заявителем документов, указанных в уведомлении, уполномоченный орган возвращает заявление.

При несоответствии заявителя требованиям, указанным выше, уполномоченный орган отказывает в предоставлении арендного жилища без права выкупа в письменном виде.

Заявителю направляется уведомление с приложением предварительного письма об отказе в предоставлении арендного жилища без права выкупа в срок не позднее чем за три рабочих дня до его подписания.

Заявителем предоставляется возражение к предварительному письму об отказе в предоставлении арендного жилища без права выкупа, в срок не позднее двух рабочих дней после его получения.

Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней производит подсчет баллов и формирует список заявителей на получение арендного жилища без права выкупа по наибольшему количеству баллов.

Подсчет баллов осуществляется по балльной системе:

  • заявителю, освоившему профессию в учреждениях высшего или среднего специального образования, наиболее востребованных рынком специальностей, – 10 баллов;
  • при наличии семьи – 5 баллов;
  • при наличии одного ребенка – 1 балл, за каждого последующего ребенка – 2 балла;
  • при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности не менее одного года – 5 баллов, за каждый год – 1 балл;
  • за действующую трудовую деятельность в бюджетных организациях (государственных учреждениях и государственных предприятиях, субъекты квазигосударственного сектора) – 5 баллов, за каждый год стажа – 1 балл;
  • за каждый год накоплений заявителем на сберегательном счете (депозите) банке – 2 балла. Баллы присуждаются при наличии остатка на счете не менее 40 МРП в периоде каждого года.

При равенстве баллов преимущество имеют заявители старше по возрасту.

Определение общей площади выделяемого жилища осуществляется на основании выставленных баллов по итогам конкурса и количества детей у заявителя (при наличии).

Предоставление арендного жилища без права выкупа осуществляется в следующем процентном соотношении:

  • 60% арендного жилья – заявителям, состоящим в браке;
  • 40% арендного жилья – заявителям, не состоящим в браке.

Решение о предоставлении арендного жилища без права выкупа принимается уполномоченным органом и подписывается первым руководителем местного исполнительного органа.

Предусматривается, что уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после вынесения решения о предоставлении арендного жилья без права выкупа публикует результаты отбора на своем интернет-ресурсе, а также направляет заявителям уведомление о принятом решении.

Казахстанцы, получившие арендное жилье без права выкупа, допускаются в него на основании договора.

После принятия уполномоченным органом решения о предоставлении арендного жилища без права выкупа в течение 30 календарных дней заключается договор сроком на один год с условием ежегодной пролонгацией до трех лет, в случае достижения ежегодного порога накопления.

Указывается, что арендное жилище без права выкупа предоставляется на срок не более трех лет.

Приказ вводится в действие с 22 июля 2024 года.

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