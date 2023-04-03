Полиция о водителях мопедов: Для них будто не существует ПДД и инстинкта самосохранения

В полиции Алматы рассказали Zakon.kz о частых нарушениях правил дорожного движения, допускаемых водителями мопедов.

По мнению представителей местной полицейской службы, тревожная статистика прежде всего обусловлена несоблюдением дисциплины водителей двухколесного транспорта.

Начальник местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев уточняет, что для них (водителей мопедов. – Прим. ред.) будто не существуют и ПДД, и здравый смысл, и инстинкт самосохранения.

"Они лихо маневрируют между автомобилями, не задумываясь, создают аварийные ситуации, проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на встречную полосу движения, на пешеходные тротуары – словом, неожиданно появляются и так же неожиданно исчезают". Ержан Узабаев

Несмотря на повсеместную профилактику и превентивные меры, со стороны водителей мопедов по-прежнему допускаются нарушения ПДД, так как многие из них уверены, что останутся безнаказанными.

"Но это ложное убеждение, и в случаях выявления правонарушений полиция примет меры с привлечением к административной ответственности и водворением ТС на штрафную стоянку". Ержан Узабаев

Кроме того, спикер считает необходимым для личной безопасности водителей мобильного транспорта во время передвижения в темное время суток иметь на одежде или ТС дополнительные светоотражающие элементы.

12 марта сообщалось о том, что водитель мопеда врезался в Subaru Legacy в Алматы.