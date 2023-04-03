Какие легенды придумывают "помогайки" для тех, кто хочет подать на банкротство

С 3 марта 2023 года стартовал прием заявок для граждан, желающих применить процедуры банкротства.

И возле некоторых ЦОНов, по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (далее – КГД), появились "посредники", предлагающие оформить необходимые документы за денежное вознаграждение. Представители КГД напомнили, что внесудебное банкротство (при задолженности не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной процедурой.



Подробнее о том, какие способы обмана придумывают посредники для обмана заемщиков, рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

"Вам не спишут долги по процедуре внесудебного банкротства без посредников"

Злоумышленники предлагают услуги по составлению и подачи заявлений на процедуру внесудебного банкротства в государственные органы. Они убеждают граждан, что обращения, поданные самостоятельно, ни в коем случае не будут рассмотрены.

Это заблуждение! Согласно закону "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", казахстанцы подают заявление на внесудебное банкротство самостоятельно и совершенно бесплатно. Главное, чтобы были соблюдены следующие условия:

Задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами не должна превышать 1600 месячных расчетных показателей (на 2023 год – это 5 млн 520 тыс. тенге). Отсутствие зарегистрированного имущества на имя должника, в том числе имущества в общей собственности. Отсутствие погашения обязательств перед кредиторами и коллекторами в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления. Обязательное прохождение процедуры по урегулированию или взысканию неисполненных обязательств по кредитному договору в сроки, не превышающие 18 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности.



Если должник на дату подачи заявления не погашал свою задолженность более 5 лет, то все перечисленные условия к нему не применяются.

Как подать заявление онлайн?

1. Для начала необходимо получить посредством сайта id.mkb.kz персональный кредитный отчет (банкротство граждан РК), который содержит сумму текущих обязательств, с указанием минимального количества дней просрочки. Данная услуга бесплатная, и ее можно получить с любых электронных устройств, в том числе мобильных.

2. Для того, чтобы выяснить, зарегистрировано ли на вас имущество в личной или в общей собственности, закажите соответствующую ачерез сайт egov.kz.

3. Приложите к заявлению документ об урегулировании долга с кредитором (банком второго уровня либо микрофинансовой организацией). Документом урегулирования считается:

• отказ банка в урегулировании;

• копия заявления либо подтверждение о направлении заявления в электронном формате (в случае отсутствия ответа банка);

4. Отправить заявление о применении процедуры внесудебного банкротства можно через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение e-Salyq Azamat, либо на бумажном носителе через ближайшее отделение ЦОН.

5. При заполнении заявления о применении процедуры внесудебного банкротства нужно получить согласие супруги (-а) на сбор и обработку персональных данных. Супруг (-а) согласовывает заявку в Личном кабинете на сайте электронного правительства. В случае отказа супруги (-а), заявление отправке не подлежит.

Получить результат рассмотрения заявления можно в личном кабинете на сайте www.egov.kz в течение 15 рабочих дней со дня его подачи.

"Помогу полностью списать долги и сохранить жилье в рамках судебного банкротства"

"Посредники" могут обещать заемщикам, желающим применить судебное банкротство (задолженность должна составлять свыше 1600 МРП), что за определенную плату через суд могут списать все их долги, и при этом сохранить имущество и деньги.

Не верьте! При подаче заявления на процедуру судебного банкротства все имущество должника реализуется на торгах. Граждане должны знать, что даже если предметом залога является единственное жилье должника, то в ходе судебного банкротства кредитор вправе изъять данную недвижимость. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника, речь идет о сокрытии имущества или информации о нем, предоставлении ложной информации и т.д

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие:

- администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП;

- профессиональные бухгалтеры;

- юридические консультанты;

- аудиторы.

Услуги финансовых управляющих являются платными. Оплата их услуг производится за счет имущества должника (1 МЗП за месяц, в 2023 году – это 70 тыс. тенге) Для лиц, относящихся к социально уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество, услуги финансовых управляющих являются бесплатными.

Кто назначает финансового управляющего?

Согласно статье 21 Закона о банкротстве, после возбуждения производства по делу о применении процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства уполномоченный орган назначает финансового управляющего в течение двух рабочих дней со дня вынесения такого определения.

"Помогу урегулировать задолженность с банком и МФО"

Недобросовестные "посредники" также предлагают гражданам решить вопрос с реструктуризацией кредитов за отдельную плату.

Самостоятельно обратитесь к кредитору! С октября 2021 года банки и микрофинансовые организации на законодательном уровне обязаны рассматривать заявления граждан на реструктуризацию в рамках порядка урегулирования просроченной задолженности по займам и микрокредитам. Алгоритм действий заемщиков простой, и никому платить денег за это не надо! Кроме того, получить бесплатные консультации и разъяснения о данном механизме можно как в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка через call-центр 1459, мобильное приложение "Fingramota online", так и в ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" и ОЮЛ "Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана" через Центр по защите прав потребителей микрофинансовых услуг и микрофинансовый омбудсман.

Обратная сторона монеты: участие в схеме мошенничества

Внимание! Сознательное сокрытие должником или недостоверное представление информации о своих финансах в своем заявлении или во время рассмотрения дела о банкротстве приравнивается к мошенничеству.

Ни в коем случае нельзя рассматривать Закон о банкротстве как возможность ухода от ответственности! В случае выявления данного факта, к примеру, сокрытия имущества предусмотрены административная ответственность и отмена процедур банкротства.